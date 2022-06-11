رئيسي: سياستنا هي التعاون مع الدول المستقلة

وقال السيد رئيسي: ان المثل يضرب بمقاومة فنزويلا بوجه الامبريالية، منوها الى ان الشعب الايراني استبدل الحظر الى فرصة لازدهار البلاد.



واضاف : عندما يعلن متحدث البيت الابيض ان سياسة الضغوط القصوى فشلت امام ايران فانه يؤكد انتصار الشعب الايراني، وقال: المقاومة والصمود تجبر العدو على التراجع.



وتابع رئيسي: توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجية للعشرين عاما القادمة تأتي لتنمية التعاون بين البلدين، قائلا: فتح الجسر الجوي بين طهران وكاراكاس سيوفر الارضية للمزيد من التعاون الاقتصادي.



من جهته قال الرئيس الفنزويلي: امامنا مشوار طويل وسنخرج مرفوعي الراس من الضغوط، مضيفاً، سنستفيد من التجربة التاريخية والحركة العلمية الايرانية،



وتابع مادورو: في 18 من تموز القادم سنشهد افتتاح الخط الجوي المباشر بين طهران وكاراكاس، من خلال هذا الجسر الجوي سنتمكن من توسيع التعاون السياحي.



وأشار الى أن ايران خلال السنوات الماضية اظهرت نوعا من التقدم في الخدمات الزراعية، وقال: 30% من اراضينا تستثمر لزراعة المواد الغذائية وحاولنا ان نستغل الاراضي الصحراوية.