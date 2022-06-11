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السبت 11 حزيران 2022 ساعة 13:44
سوريا.. وقفة احتجاجية لأهالي تل رفعت رفضاً للاحتلال التركي
وأكد أهالي تل رفعت والقرى المجاورة رفضهم واستنكارهم للتهديدات التركية على الأراضي السورية ووقوفهم خلف الجيش السوري حتى تحقيق النصر.
مصدر :
الوكالة العربية السورية للأنباء
رقم :
998821
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