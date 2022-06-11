سوريا.. وقفة احتجاجية لأهالي تل رفعت رفضاً للاحتلال التركي

اسلام تايمز (سوريا) - نظم اليوم أهالي بلدة تل رفعت ومحيطها بريف حلب الشمالي وقفة احتجاجية رفضاً للاحتلال التركي والجماعات الارهابية التابعة له وممارساتهم الإجرامية بحق المواطنين السوريين