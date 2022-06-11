تنكسيري : علاقات بعض الدول مع الكيان الصهيوني تقوض أمن المنطقة

وقام الأدميرال تنكسيري بزيارة الوحدات المتمركزة في جزيرة طنب الكبرى للتحقق من حالة التحصينات والمنشآت الهندسية والدفاع المدني وتقييم الجاهزية القتالية في هذه الجزيرة.



وفي تصريح له قال قائد القوات البحرية للحرس الثوري: هناك أمن جيد بفضل التعاون والتنسيق مع دول الجوار في الخليج الفارسي، ولكن إذا جعل أحد للكيان الصهيوني قاتل الاطفال والعدو رقم واحد موطىء قدم في هذه المنطقة لأي سبب من الأسباب، فسوف يتسبب ذلك في انعدام الأمن والاضطراب وعدم الاستقرار الأمني ​في هذه المنطقة.



وأكد الادميرال تنكسيري بالقول: ننصح الدول الشقيقة والصديقة في منطقة الخليج الفارسي بعدم إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني لأنهم بذلك يقوضون أمن المنطقة.