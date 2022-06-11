الصفحة الرئيسية
0
السبت 11 حزيران 2022 ساعة 14:33

إيران وفنزويلا توقعان وثيقة تعاون شاملة لمدة 20 عاما

إيران وفنزويلا توقعان وثيقة تعاون شاملة لمدة 20 عاما
ووقعت إيران وفنزويلا بالإضافة إلى وثيقة للتعاون الاستراتيجي الشامل لمدة 20 عامًا، وثائق اخرى للتعاون في المجال السياسي والثقافي والسياحي والاقتصادي والنفطي والبتروكيماوي.

وعقب مراسم التوقيع، شارك رئيسي ومادورو في مؤتمر صحفي مشترك.

ووصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى إيران أمس الجمعه على رأس وفد رفيع المستوى وجرت مراسم استقباله صباح اليوم السبت رسميًا بحضور رئيس الجمهورية في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي.

وسيعقد رئيسا إيران وفنزويلا اجتماعا مشتركا للوفود رفيعة المستوى بعد المحادثات.

وسيرافق وزراء الخارجية والزراعة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والنقل والسياحة الفنزويليين نيكولاس مادورو في زيارته لايران.

وقال الرئيس الفنزويلي في أول مقابلة له مع فضائية "هیسبان تي في" الايرانية الناطقة بالاسبانية مساء امس الجمعة إنه سيلتقي اليوم بنظيره الايراني لمناقشة الخطط والاستراتيجيات المشتركة للسنوات العشر القادمة في إطار خارطة التعاون بين البلدين.

يذكر ان وزير النفط الايراني جواد أوجي زار كاراكاس في 4 مايو / أيار الماضي واجتمع مع مادورو لبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون في قضايا الطاقة.

كما بحث اوجي في زيارته الى فنزويلا العلاقات التجارية مع نظيره الفنزويلي طارق العيسمي.
مصدر : وكالات
رقم : 998827
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: سياستنا هي التعاون مع الدول المستقلة
رئيسي: سياستنا هي التعاون مع الدول المستقلة
الشيخ عيسى قاسم للنظام البحريني: أريحوا الناس عن انتخاباتكم
الشيخ عيسى قاسم للنظام البحريني: أريحوا الناس عن انتخاباتكم
11 حزيران 2022
قائد عسكري: ايران هي القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة
قائد عسكري: ايران هي القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة
11 حزيران 2022
معارك «الخاصِرة» السورية: الضرْب السهلُ لم يَعُد متاحاً
معارك «الخاصِرة» السورية: الضرْب السهلُ لم يَعُد متاحاً
11 حزيران 2022
غروسي أدرى.. البرنامج النووي الايراني السلمي هو الأكثر شفافية في العالم
غروسي أدرى.. البرنامج النووي الايراني السلمي هو الأكثر شفافية في العالم
11 حزيران 2022
طهران: على المجتمع العالمي اتخاذ خطوة مؤثرة لانهاء الحظر الاحادي ضد ايران
طهران: على المجتمع العالمي اتخاذ خطوة مؤثرة لانهاء الحظر الاحادي ضد ايران
11 حزيران 2022
ما هي المؤشرات الرئيسية لزوال الصهيونية؟
ما هي المؤشرات الرئيسية لزوال الصهيونية؟
11 حزيران 2022
العميد سلیماني: الاميركان يفتعلون الاضطرابات والفوضى لمواجهة مقاومة الشعوب
العميد سلیماني: الاميركان يفتعلون الاضطرابات والفوضى لمواجهة مقاومة الشعوب
10 حزيران 2022
التهديد الصهيوني لثروة لبنان البحرية وخيارات المقاومة
التهديد الصهيوني لثروة لبنان البحرية وخيارات المقاومة
10 حزيران 2022
نهاية العملاء تتجلى في طرد صحفي من "إسرائيل"
نهاية العملاء تتجلى في طرد صحفي من "إسرائيل"
10 حزيران 2022
حرب الناقلات .. هل تتجدد؟
حرب الناقلات .. هل تتجدد؟
10 حزيران 2022
السيد حسن نصر الله: ملف الحدود البحرية يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى
السيد حسن نصر الله: ملف الحدود البحرية يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى
9 حزيران 2022
رئيسي: الهدف من زیارة محافظات البلاد هو خدمة الشعب الایراني
رئيسي: الهدف من زیارة محافظات البلاد هو خدمة الشعب الایراني
9 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
غروسي أدرى.. البرنامج النووي الايراني السلمي هو الأكثر شفافية في العالم
طهران: على المجتمع العالمي اتخاذ خطوة مؤثرة لانهاء الحظر الاحادي ضد ايران
سعود القحطاني واجهة لترويج التطبيع.. هل تنجح السعودية في فرض خيانتها؟
لجوء الغرب إلی تكتيك "الهروب إلى الأمام" في مجلس المحافظين... ما هي الكواليس؟