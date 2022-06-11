الصفحة الرئيسية
0
السبت 11 حزيران 2022 ساعة 15:40

"حماس" و"الجبهة الشعبية" تدينان العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

"حماس" و"الجبهة الشعبية" تدينان العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي
وقال الناطق باسم الحركة جهاد طه، في بيان مقتضب، اليوم السبت: إن "هذا العدوان يؤكّد مجدداً خطر هذا الكيان على مصالح أمتنا العربية والإسلامية، ويستدعي مجابهته والتصدي لإرهابه وعبثه في المنطقة".

بدورها دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي، فجر يوم أمس، وتسبّب بخروج مهابط المطار عن الخدمة.

وأعربت الجبهة الشعبية عن "تضامنها ووقوفها الكامل إلى جانب الشعب السوري وجيشه في الجهود المستمرة لتطهير سوريا من بقايا الإرهاب، واستمرار الدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، مؤكدةً أن "استمرار هجمات الكيان الصهيوني على البنية التحتية للدولة السورية يعارض كل القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية التي ينادي بها المجتمع الدولي".

وأعلنت وسائل إعلام رسمية سورية، الجمعة، أن "الدفاعات الجوية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي، استهدف بعض النقاط جنوب دمشق، وأسقطت معظم صواريخه".

ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية، عن مصدر عسكري قوله إنه "نحو الساعة 4.20 من فجر الجمعة، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق".
مصدر : وكالات
رقم : 998840
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: سياستنا هي التعاون مع الدول المستقلة
رئيسي: سياستنا هي التعاون مع الدول المستقلة
الشيخ عيسى قاسم للنظام البحريني: أريحوا الناس عن انتخاباتكم
الشيخ عيسى قاسم للنظام البحريني: أريحوا الناس عن انتخاباتكم
11 حزيران 2022
قائد عسكري: ايران هي القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة
قائد عسكري: ايران هي القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة
11 حزيران 2022
معارك «الخاصِرة» السورية: الضرْب السهلُ لم يَعُد متاحاً
معارك «الخاصِرة» السورية: الضرْب السهلُ لم يَعُد متاحاً
11 حزيران 2022
غروسي أدرى.. البرنامج النووي الايراني السلمي هو الأكثر شفافية في العالم
غروسي أدرى.. البرنامج النووي الايراني السلمي هو الأكثر شفافية في العالم
11 حزيران 2022
طهران: على المجتمع العالمي اتخاذ خطوة مؤثرة لانهاء الحظر الاحادي ضد ايران
طهران: على المجتمع العالمي اتخاذ خطوة مؤثرة لانهاء الحظر الاحادي ضد ايران
11 حزيران 2022
ما هي المؤشرات الرئيسية لزوال الصهيونية؟
ما هي المؤشرات الرئيسية لزوال الصهيونية؟
11 حزيران 2022
العميد سلیماني: الاميركان يفتعلون الاضطرابات والفوضى لمواجهة مقاومة الشعوب
العميد سلیماني: الاميركان يفتعلون الاضطرابات والفوضى لمواجهة مقاومة الشعوب
10 حزيران 2022
التهديد الصهيوني لثروة لبنان البحرية وخيارات المقاومة
التهديد الصهيوني لثروة لبنان البحرية وخيارات المقاومة
10 حزيران 2022
نهاية العملاء تتجلى في طرد صحفي من "إسرائيل"
نهاية العملاء تتجلى في طرد صحفي من "إسرائيل"
10 حزيران 2022
حرب الناقلات .. هل تتجدد؟
حرب الناقلات .. هل تتجدد؟
10 حزيران 2022
السيد حسن نصر الله: ملف الحدود البحرية يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى
السيد حسن نصر الله: ملف الحدود البحرية يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى
9 حزيران 2022
رئيسي: الهدف من زیارة محافظات البلاد هو خدمة الشعب الایراني
رئيسي: الهدف من زیارة محافظات البلاد هو خدمة الشعب الایراني
9 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
غروسي أدرى.. البرنامج النووي الايراني السلمي هو الأكثر شفافية في العالم
طهران: على المجتمع العالمي اتخاذ خطوة مؤثرة لانهاء الحظر الاحادي ضد ايران
سعود القحطاني واجهة لترويج التطبيع.. هل تنجح السعودية في فرض خيانتها؟
لجوء الغرب إلی تكتيك "الهروب إلى الأمام" في مجلس المحافظين... ما هي الكواليس؟