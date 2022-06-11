وقال الناطق باسم الحركة جهاد طه، في بيان مقتضب، اليوم السبت: إن "هذا العدوان يؤكّد مجدداً خطر هذا الكيان على مصالح أمتنا العربية والإسلامية، ويستدعي مجابهته والتصدي لإرهابه وعبثه في المنطقة".



بدورها دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي، فجر يوم أمس، وتسبّب بخروج مهابط المطار عن الخدمة.



وأعربت الجبهة الشعبية عن "تضامنها ووقوفها الكامل إلى جانب الشعب السوري وجيشه في الجهود المستمرة لتطهير سوريا من بقايا الإرهاب، واستمرار الدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، مؤكدةً أن "استمرار هجمات الكيان الصهيوني على البنية التحتية للدولة السورية يعارض كل القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية التي ينادي بها المجتمع الدولي".



وأعلنت وسائل إعلام رسمية سورية، الجمعة، أن "الدفاعات الجوية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي، استهدف بعض النقاط جنوب دمشق، وأسقطت معظم صواريخه".



ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية، عن مصدر عسكري قوله إنه "نحو الساعة 4.20 من فجر الجمعة، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق".