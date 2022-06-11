الصفحة الرئيسية
0
السبت 11 حزيران 2022 ساعة 18:40

كبار علماء البحرين يستنكرون دعوات السفارة الأمريكية إلى ترويج الفاحشة

كبار علماء البحرين يستنكرون دعوات السفارة الأمريكية إلى ترويج الفاحشة
وأعرب كبار علماء البحرين في بيان لهم عن استهجانهم واستقباحهم هذه الدعوات، وذلك انطلاقًا من المسؤوليَة الدينيَة وحرصًا على حماية المجتمع المؤمِن بقيم الدينِ والفطرة والطهارة، إذ إنها تتجاهل دينَ البحرين وقيمه وأعرافَه غيرَ عابئةٍ ولا مكترثة بمشاعر أبنائه، وفق تعبيرهم.

وطالب كبار العلماء الجهات الرسميَة المعنية بمثل هذا الشأن بأنْ تستنكر رسميًا هذا الفعل المناقض لمقتضيات الأعراف، أسوةً بعددٍ من الدول العربية والإسلامية.

وتشهد المدن والبلدات البحرينية استنكاراً شعبيا واسعاً لقيام السفارة الأمريكية بالترويج للشذوذ عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين.

وقال تقرير حقوقي بحريني، إن "حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ينخرها الشذوذ وتريد فرض شذوذها على العالم، وإذا كان هناك في الحكومات من لا يعترض عليه فإن شعب البحرين لن يسكت على هذه الجرائم التي تتعارض ومعتقداته".
مصدر : وكالات
رقم : 998847
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: سياستنا هي التعاون مع الدول المستقلة
رئيسي: سياستنا هي التعاون مع الدول المستقلة
الشيخ عيسى قاسم للنظام البحريني: أريحوا الناس عن انتخاباتكم
الشيخ عيسى قاسم للنظام البحريني: أريحوا الناس عن انتخاباتكم
11 حزيران 2022
قائد عسكري: ايران هي القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة
قائد عسكري: ايران هي القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة
11 حزيران 2022
معارك «الخاصِرة» السورية: الضرْب السهلُ لم يَعُد متاحاً
معارك «الخاصِرة» السورية: الضرْب السهلُ لم يَعُد متاحاً
11 حزيران 2022
غروسي أدرى.. البرنامج النووي الايراني السلمي هو الأكثر شفافية في العالم
غروسي أدرى.. البرنامج النووي الايراني السلمي هو الأكثر شفافية في العالم
11 حزيران 2022
طهران: على المجتمع العالمي اتخاذ خطوة مؤثرة لانهاء الحظر الاحادي ضد ايران
طهران: على المجتمع العالمي اتخاذ خطوة مؤثرة لانهاء الحظر الاحادي ضد ايران
11 حزيران 2022
ما هي المؤشرات الرئيسية لزوال الصهيونية؟
ما هي المؤشرات الرئيسية لزوال الصهيونية؟
11 حزيران 2022
العميد سلیماني: الاميركان يفتعلون الاضطرابات والفوضى لمواجهة مقاومة الشعوب
العميد سلیماني: الاميركان يفتعلون الاضطرابات والفوضى لمواجهة مقاومة الشعوب
10 حزيران 2022
التهديد الصهيوني لثروة لبنان البحرية وخيارات المقاومة
التهديد الصهيوني لثروة لبنان البحرية وخيارات المقاومة
10 حزيران 2022
نهاية العملاء تتجلى في طرد صحفي من "إسرائيل"
نهاية العملاء تتجلى في طرد صحفي من "إسرائيل"
10 حزيران 2022
حرب الناقلات .. هل تتجدد؟
حرب الناقلات .. هل تتجدد؟
10 حزيران 2022
السيد حسن نصر الله: ملف الحدود البحرية يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى
السيد حسن نصر الله: ملف الحدود البحرية يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى
9 حزيران 2022
رئيسي: الهدف من زیارة محافظات البلاد هو خدمة الشعب الایراني
رئيسي: الهدف من زیارة محافظات البلاد هو خدمة الشعب الایراني
9 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
غروسي أدرى.. البرنامج النووي الايراني السلمي هو الأكثر شفافية في العالم
طهران: على المجتمع العالمي اتخاذ خطوة مؤثرة لانهاء الحظر الاحادي ضد ايران
سعود القحطاني واجهة لترويج التطبيع.. هل تنجح السعودية في فرض خيانتها؟
لجوء الغرب إلی تكتيك "الهروب إلى الأمام" في مجلس المحافظين... ما هي الكواليس؟