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السبت 11 حزيران 2022 ساعة 18:43

المغرب.. واستنكار شعبي رافض للتطبيع التعليمي مع الصهاينة

المغرب.. واستنكار شعبي رافض للتطبيع التعليمي مع الصهاينة
وفي هذا الصدد قال المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي،في بلاغ أصدره إنه “يستنكر إقدام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على إقحام مؤسسات التعليم العالي في محافل التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت مسميات الشراكة الأكاديمية والبحثية”.

واعتبرت النقابة، أن استقبال الميراوي لنظيرته الاسرائيلية “لا يعني سوى الوزير وحده، ولا يمثل الأساتذة الباحثين”، داعية الأساتذة المنضوين تحت لوائها في مختلف الجامعات المغربية إلى “التصدي لكل الفعاليات والمبادرات التطبيعية التي تستهدف اختراق الجامعة المغربية ومؤسسات التعليم العالي، وتدنيس حَرَمها، وتلويث سمعتها، بهدف النيل من صمودها وكسر مناعتها التاريخية، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى حية في ضمير الجامعة والجامعيين وكل المغاربة”.

وكان وزير التعليم العالي المغربي ونظيرته الإسرائيلية قد وقّعا، الخميس الماضي، أول اتفاقية تعاون بين جامعات ومراكز أبحاث الجانبين، هو الأول من نوعه في مجال التعليم الجامعي، منذ بداية استئناف العلاقات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2020.

واستبقت وسائل إعلام إسرائيلية زيارة وزيرة العلوم والتكنولوجيا والفضاء أوريت فركش هكوهين إلى الرباط، بوصف الاتفاق بين الرباط وتل أبيب بـ"الاتفاق التكنولوجي المهم والتاريخي".

وأوضحت أن هذا الاتفاق سيشمل التعاون في العديد من المجالات، من بينها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الزراعية، وإدارة المياه وتحليتها، ومحاربة التصحر، وتقنيات معالجة الأغذية، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والتقنيات الطبية والصناعات الدوائية، والمدن الذكية، وصناعة السيارات. هذا، إضافة إلى تكنولوجيا البيانات والفضاء والعلوم الإنسانية ومجالات أخرى متعلقة بالبيئة والمجتمع.

وأعلنت، عن أنه مباشرة بعد توقيع هذا الاتفاق سيتم تشكيل فريق مشترك من الخبراء من إسرائيل والمملكة المغربية، من أجل تطبيق الاتفاقية التكنولوجية وإخراجها إلى الوجود، لتعزيز التعاون بين تل أبيب والرباط.

وكانت إسرائيل والمغرب قد أعلنتا في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقّفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

ومنذ توقيع اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل برعاية أميركية أواخر عام 2020، تسير العلاقات بين الجانبين في منحى تصاعدي، توجّ بزيارات وزراء إسرائيليين إلى المغرب وتوقيع اتفاقيات تعاون عدة.

قد تحوّل التطبيع في المغرب إلى رياضة رسمية مستفزّة، تتحدّى مشاعر الأغلبية الصامتة من أبناء الشعب المغربي وبناته المغلوبين على أمرهم، فالمعروف في المغرب أن قرار التطبيع فُرض بقرار فوقي من القصر، وحتى حزب العدالة والتنمية الذي وقّع أمينه العام السابق، سعد الدين العثماني، بصفته رئيساً للحكومة، اتفاقيته المشؤومة، أصبح اليوم من أكثر المعارضين له، وخصوصاً بعد السقوط المدوّي للحزب في انتخابات سبتمبر/ أيلول 2021.
 
رقم : 998849
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