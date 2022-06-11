الصفحة الرئيسية
0
السبت 11 حزيران 2022 ساعة 19:34

وزير الخارجية الأيرلندي يدعو إلى وقف فوري لعمليات الإعدام في السعودية

وزير الخارجية الأيرلندي يدعو إلى وقف فوري لعمليات الإعدام في السعودية
وسلط وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني في بيان مكتوب الضوء على معارضة أيرلندا المستمرة لعقوبة الإعدام قائلاً إنهم أوضحوا ذلك في تفاعلات سابقة مع المسؤولين السعوديين.

وأشار كوفيني بقلق إلى حالة البحرانيين جعفر سلطان وصادق ثامر اللذين اصدرت سلطات آل سعود حكما بإعدامهما.

وجدد الوزير كوفيني التزام أيرلندا بمعايير الأمم المتحدة والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

كما سلط الضوء على الحوار بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية بشأن حقوق الإنسان الذي عقد لأول مرة في سبتمبر 2021 حيث أثيرت قضايا الاحتجاز التعسفي وعقوبة الإعدام.

وأنهى الوزير كوفيني بيانه بالقول: سيظل إلغاء عقوبة الإعدام من أولويات السياسة الخارجية لأيرلندا. إنني أحث المملكة العربية السعودية على فرض حظر فوري على عمليات الإعدام ، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.

وكانت وزارة الخارجية الأيرلندية قد أدانت في وقت سابق عمليات الإعدام التي نفذتها السعودية في يوم واحد في مارس الماضي ، وعددها 81 إعدامًا.

وكان نائبان إيرلنديان اثارا قضية جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر في الأول من يونيو 2022. وهما بحرانيان ينتظران تنفيذ حكم الإعدام فيهما في المملكة العربية السعودية ، بعد أن استنفدا جميع سبل الانتصاف القانونية وهما معرضان لخطر الإعدام الوشيك على الرغم من الإجراءات القانونية الجائرة للغاية ومزاعم التعذيب.

وأثار بول مورفي وكاثرين كونولي هذه القضية مع الوزير كوفيني وتسائلا عما إذا كان سيُدلي ببيان بشأن هذه المسألة.

ومن جانبها عدت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) دعوة البرلمان الأيرلندي لإنهاء عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية بالرائعة والقضية الملحة التي تحظى باهتمام وإدانة دولية.
مصدر : وكالات
رقم : 998859
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: سياستنا هي التعاون مع الدول المستقلة
رئيسي: سياستنا هي التعاون مع الدول المستقلة
الشيخ عيسى قاسم للنظام البحريني: أريحوا الناس عن انتخاباتكم
الشيخ عيسى قاسم للنظام البحريني: أريحوا الناس عن انتخاباتكم
11 حزيران 2022
قائد عسكري: ايران هي القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة
قائد عسكري: ايران هي القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة
11 حزيران 2022
معارك «الخاصِرة» السورية: الضرْب السهلُ لم يَعُد متاحاً
معارك «الخاصِرة» السورية: الضرْب السهلُ لم يَعُد متاحاً
11 حزيران 2022
غروسي أدرى.. البرنامج النووي الايراني السلمي هو الأكثر شفافية في العالم
غروسي أدرى.. البرنامج النووي الايراني السلمي هو الأكثر شفافية في العالم
11 حزيران 2022
طهران: على المجتمع العالمي اتخاذ خطوة مؤثرة لانهاء الحظر الاحادي ضد ايران
طهران: على المجتمع العالمي اتخاذ خطوة مؤثرة لانهاء الحظر الاحادي ضد ايران
11 حزيران 2022
ما هي المؤشرات الرئيسية لزوال الصهيونية؟
ما هي المؤشرات الرئيسية لزوال الصهيونية؟
11 حزيران 2022
العميد سلیماني: الاميركان يفتعلون الاضطرابات والفوضى لمواجهة مقاومة الشعوب
العميد سلیماني: الاميركان يفتعلون الاضطرابات والفوضى لمواجهة مقاومة الشعوب
10 حزيران 2022
التهديد الصهيوني لثروة لبنان البحرية وخيارات المقاومة
التهديد الصهيوني لثروة لبنان البحرية وخيارات المقاومة
10 حزيران 2022
نهاية العملاء تتجلى في طرد صحفي من "إسرائيل"
نهاية العملاء تتجلى في طرد صحفي من "إسرائيل"
10 حزيران 2022
حرب الناقلات .. هل تتجدد؟
حرب الناقلات .. هل تتجدد؟
10 حزيران 2022
السيد حسن نصر الله: ملف الحدود البحرية يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى
السيد حسن نصر الله: ملف الحدود البحرية يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى
9 حزيران 2022
رئيسي: الهدف من زیارة محافظات البلاد هو خدمة الشعب الایراني
رئيسي: الهدف من زیارة محافظات البلاد هو خدمة الشعب الایراني
9 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
غروسي أدرى.. البرنامج النووي الايراني السلمي هو الأكثر شفافية في العالم
طهران: على المجتمع العالمي اتخاذ خطوة مؤثرة لانهاء الحظر الاحادي ضد ايران
سعود القحطاني واجهة لترويج التطبيع.. هل تنجح السعودية في فرض خيانتها؟
لجوء الغرب إلی تكتيك "الهروب إلى الأمام" في مجلس المحافظين... ما هي الكواليس؟