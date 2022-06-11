تصعيد جديد في ليبيا..هل من حل للمأزق السياسي؟

ومساء الجمعة، جرت اشتباكات مسلحة بمنطقتي جزيرة سوق الثلاثاء وعمر المختار وسط طرابلس، قال شهود عيان ، إنها تسببت في حالة من الفزع وسط المواطنين.



وعبّرت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في بيان اليوم، عن قلقها البالغ إزاء تلك الاشتباكات التي قالت إنها "عرضت حياة المدنيين للخطر" حسب قولها.



وأضافت أن "هذه التطورات تحدث في فترة شديدة الحساسية، واستقطاب واسع على الصعيد السياسي".



ودعت "الأطراف الليبية الأمنية والسياسية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بصفات القيادة المسؤولة وحل جميع الخلافات عبر الحوار".



ووفق مصادر صحفية، اندلعت الاشتباكات بين "كتيبة النواصي" التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، و"جهاز دعم الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي.



بدورها، طالبت الولايات المتحدة بوقف الاشتباكات والكف عن التصعيد.



وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نولاند، في تغريدة اليوم: "سيدفع المسؤولون عن هذه الاشتباكات الثمن من الشعب الليبي والمجتمع الدولي".



في سياق متصل، دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إلى الهدوء وحماية المدنيين.



وقالت في تغريدة: "طفح الكيل!.. كفى يعني كفى! ..أدعو إلى الهدوء التام وحماية المدنيين في كل مكان من ليبيا وفي كل وقت".



وفي وقت سابق، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، كلًا من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية "بفتح تحقيق فوري بشأن الحادث".



وفي السياق، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، في تغريدة، إن "ما حدث (الاشتباكات) بالأمس في سوق الثلاثاء هو مخز ويمثل صدمة".



وأضاف المسؤول الأوروبي: "تم إطلاق الأسلحة على حديقة حيث يركض الأطفال ويلعبون"، مؤكدا أن "الأماكن العامة في طرابلس ملك للعائلات وليس لرجال مسلحين".



وبدوره أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إنه "لا يمكن الخروج من المأزق السياسي في ليبيا إلا بوضع دستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".



وقال الدبيبة، في كلمة له، إن حكومته تضغط لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في ليبيا، مؤكدا أن "المجتمع الدولي يرى أن الانتخابات هي الحل السليم والأمثل للخروج من الأزمة وبعض الأطراف تحاول الرجوع إلى الحرب لتمكين مجموعة بعينها".



وأكد أن من قاموا بأحداث الأمس، يريدون عودة الدماء والفوضى في ليبيا، مشيرا إلى أنه كلف كل الوزراء للتحقيق فيما حدث بالأمس في طرابلس، مؤكدا أنه لن يتهاون في هذا الأمر.



وأوضح الدبيبة، أن "هدف حكومته الاستقرار، ورفع شعار لا للحرب ولا للخلافات"، مشددا على "ضرورة استيعاب أبناؤنا في الكتائب المسلحة".