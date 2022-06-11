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السبت 11 حزيران 2022 ساعة 21:10

الهند: اعتقال 230 شخصا في الاحتجاجات على التصريحات المسيئة للرسول (ص)

الهند: اعتقال 230 شخصا في الاحتجاجات على التصريحات المسيئة للرسول (ص)
وقال براشانت كومار المتحدث باسم شرطة الولاية للصحفيين يوم السبت "حتى الآن، تم اعتقال 230 شخصا.. الوضع تحت السيطرة. نتخذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن العنف"، على حد تعبيره. ووفقا له، فإن أولئك الذين تثبت إدانتهم بارتكاب أعمال شغب سيخضعون لقانون الأمن القومي، الذي ينص على عقوبات صارمة ومصادرة الممتلكات.

وقتل شخصان على الأقل وأصيب عشرة آخرون أمس الجمعة خلال اشتباكات في مدينة رانتشي (ولاية جارخاند). كما عمت مظاهرات في نيودلهي ومراد آباد وبراياغراج وساهارانبور ومدن أخرى.

وعززت الشرطة الإجراءات الأمنية في كانبور ولكناو وفيروز آباد. وقررت سلطات إقليم اتحاد جامو وكشمير إغلاق الإنترنت في عدد من المدن، وفرض حظر تجول في بعض المناطق.

يأتي ذلك عقب تصريحات أدلى بها المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا نوبورا شارما خلال مناظرة في التلفزيون الوطني الأسبوع الماضي. أثارت كلماتها احتجاجات في الهند والعديد من الدول الإسلامية. تم إيقاف شارما عن العمل، وتم اعتقال عضو جناح الشباب في الحزب، هارشيت سريفاستافا، بسبب تغريدات مسيئة للنبي محمد (ص). ونأت حكومة الهند وحزب بهاراتيا جاناتا بنفسيهما عن هذه التصريحات.
مصدر : وكالات
رقم : 998874
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