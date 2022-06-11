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السبت 11 حزيران 2022 ساعة 21:14
الجيش التركي يستقدم تعزيزات عسكرية إلى ريف مدينة تل أبيض
كما استهدفت الجماعات المسلحة التابعة للجيش التركي بالمدفعية الثقيلة مواقع "قسد" في قريتي صيدا ومعلق والطريق الدولي M4 شمال الرقة.
مصدر :
وكالات
رقم :
998875
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