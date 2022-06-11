الجيش التركي يستقدم تعزيزات عسكرية إلى ريف مدينة تل أبيض

اسلام تايمز (تركيا) - افادت مصادر محلية بريف الرقة السوري ان الجيش التركي يستقدم مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى ريف مدينة تل أبيض شمالي الرقة وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير في سماء المنطقة.