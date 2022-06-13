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الاثنين 13 حزيران 2022 ساعة 07:36

مقتل شخصين وإصابة 4 إثر إطلاق نار في ولاية إنديانا الأمريكية

مقتل شخصين وإصابة 4 إثر إطلاق نار في ولاية إنديانا الأمريكية
وأوضحت الشرطة أن إطلاق نار وقع في الساعة 2 صباحا في ملهى "بلايوس"، في مدينة غاري، نحو 25 ميلا جنوب مدينة شيكاغو.

وقالت إن إطلاق النار خلف قتيلين، رجل يبلغ من العمر 34 عاما وامرأة تبلغ من العمر 26 عاما، أعلن عن وفاتهما بعد نقلهما إلى مستشفى محلي، على ما نقلت قناة "إيه بي سي نيوز".

كما خلف الهجوم 4 مصابين آخرين من بينهم واحد في حالة حرجة.

ولم تكشف السلطات عن أسماء الضحايا أو معلومات حول مطلق النيران.

ويأتي إطلاق النار هذا وسط موجة من أعمال العنف بالأسلحة النارية وإطلاق النار الجماعي، وقعت إحداها في نهاية الأسبوع الماضي بالقرب من ملهى ليلي في ولاية تينيسي، وخلفت 3 قتلى و14 مصابا.
مصدر : وكالات
رقم : 999088
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