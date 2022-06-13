موجة غبار تغطي سماء بغداد وتوقف حركة الملاحة

اسلام تايمز (العراق) - غطّت العاصفة الترابية، فجر اليوم الإثنين، سماء بغداد، بعد أن بدأت ليل أمس أولى موجات الغبار في حدود العراق الغربية، وسط حالة من الاستنفار الصحي والخدمي، فيما توقفت الحركة الملاحية بشكل مؤقت.