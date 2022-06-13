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الاثنين 13 حزيران 2022 ساعة 09:36
موجة غبار تغطي سماء بغداد وتوقف حركة الملاحة
وتسبب العاصمة الترابية بشبه انعدام للرؤية ووصول مداها 500م، وتوقف الحركة الملاحية بشكل مؤقت لحين انتهاء الغبار.
وضربت العاصفة الترابية عدة مناطق في غرب العراق، قبل أن تصل الى العاصمة بغداد.
مصدر :
وكالات
رقم :
999111
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