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الاثنين 13 حزيران 2022 ساعة 09:37

بايدن يخطط للذهاب إلى ‘‘اسرائيل‘‘ والرياض الشهر المقبل

بايدن يخطط للذهاب إلى ‘‘اسرائيل‘‘ والرياض الشهر المقبل
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين اثنين على اطلاع مباشر ببرنامج الزيارة، أن بايدن سوف يتوجه إلى السعودية الشهر المقبل، ضمن رحلة واسعة للمنطقة، تتضمن نقطة توقف في تل أبيب.

وأوضح أحد المسؤولين أن الأجندة الحالية تتضمن لقاء بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وبين المسؤولين للصحيفة، أن البيت الأبيض يخطط للإعلان عن هذه الرحلة خلال الأسبوع الجاري.

وتأتي الزيارة، في وقت يشهد تحركات أمريكية من أجل العثور على بديل للغاز والنفط الروسي لتزويد أوروبا، في ظل حملة المقاطعة التي تقودها الولايات المتحدة، للوقود الروسي، بعد العمليىة العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

كما تشكل الزيارة، تحولا محتملا في موقف الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، تجاه السعودية، لاسيما وأنه وعد بـ "نبذ" الرياض، نتيجة مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.

وكانت الإدارة الأمريكية الحالية، قد نشرت تقريرا استخباراتيا السنة الماضية، اتهمت فيه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مباشرة بالتخطيط لقتل خاشقجي، بحسب ما نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وفي 25 مايو/آيار الماضي، كشف موقع "والا" الإسرائيلي، أن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي، وصلوا إلى الرياض تمهيدا لزيارة الرئيس جو بايدن، إلى المملكة، بعد زيارته المرتقبة إلى "إسرائيل"، نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وقال الموقع إن من بين الأمور التي سيناقشها مستشارو بايدن مع المسؤولين السعوديين هو "مسألة تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".
مصدر : وكالات
رقم : 999112
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