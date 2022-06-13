الدفاع الروسية: تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الأوروامريكية بدونيتسك

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم الاثنين، إن الطيران العملياتي والتكتيكي استهدف خلال اليوم الماضي، موقع قيادة للجيش الأوكراني، ومحطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "Buk-M1" بالقرب من دونيتسك، بالإضافة إلى 63 نقطة تتمركز فيها القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية.



كذلك أسفرت الضربات الجوية عن مقتل أكثر من 120 عنصرا من القوميين المتطرفين، ودبابتين وسبع قطع مدفعية ميدانية.



وأكد كوناشينكوف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 8 طائرات بدون طيار أوكرانية في مقاطعة نيكولايف، ومقاطعة خاركوف، بما في ذلك طائرات من نوع "بيرقدار".



ووفقا لبيانات وزارة الدفاع الروسية أسفرت العمليات العسكرية في أوكرانيا منذ انطلاقها في نهاية فبراير الماضي وحتى الآن، عن تدمير ما يلي: 201 طائرة، 130 طائرة هليكوبتر، 1196 طائرة مسيرة، 338 وحدة من أنظمة الصواريخ مضاد للطائرات، 3525 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، 515 قاذفة صواريخ متعددة، 1933 مدفعية ميدانية، بالإضافة إلى 3583 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة.