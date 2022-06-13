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الاثنين 13 حزيران 2022 ساعة 17:23

الصحة الايرانية: 192 إصابة و2 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الصحة الايرانية: 192 إصابة و2 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 233 ألفا و 880 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 32 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 361 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي7 ملايين و 59 ألفا و 253 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 2 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 352 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 585 ألفا و 280 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 917 الفا و 843 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و 630 الفا و 902 شخص الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 150 مليونا و 134 الفا و 25 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 453 الفا و 407 إختبارات للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) أو الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 113 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 355 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).
رقم : 999163
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