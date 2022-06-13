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الاثنين 13 حزيران 2022 ساعة 17:25

مستشار القائد: السيطرة على حدود جنوب شرق ايران لاسابقة لها على مدى ۱۰۰ عام

مستشار القائد: السيطرة على حدود جنوب شرق ايران لاسابقة لها على مدى ۱۰۰ عام
وقد جاء ذلك لدى تفقده برفقة عدد من كبار المسؤولين في القوات المسلحة المنطقة الحدودية لمحافظة سيستان وبلوشستان مع افغانستان وباكستان مشيرا الى توفير الامن بشكل كامل في حدود الاخيرة من قبل مقر القدس التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية بالتعاون مع قيادة حرس الحدود الايرانية.

وتطرق صفوي الى الاعمال والانجازات الكبيرة التي قام بها سلاح البر في قوات حرس الثورة الاسلامية في بناء المخافر وتعبيد الطرق والسيطرة على حدود محافظة سيستان وبلوشستان مع كل من افغانستان وباكستان وقال: ان تطوير المخافر وانشاء مئات الكيلومترات من الطرق واقامة شبكات الكهرباء من قبل الحرس الثوري اضافة الى توفير الامن يعتبر من الانجازات الكبيرة لهذه القوة.

والتقى مستشار قائد الثورة الاسلامية برؤساء القبائل والتعبويين في هذه المحافظة وقال: اطمئنكم ان قلب قائد الثورة معكم وارادة الحكومة الشعبية ورئيس الجمهورية المحترم ورجال الحرس الثوري هي تحقيق التقدم والاعمار وتوفير الامن لكم ونعدكم بمستقبل زاهر ولايتم ذلك الا بتعاونكم وتظافر جهودنا جميعا.

وأكد اللواء صفوي لاهالي المحافظة بأن الهدف الذي يصبو اليه النظام هو ان تصبح هذه المحافظة افضل من المحافظات المجاورة في كل من باكستان وافغانستان في مختلف المجالات الامنية والاقتصادية والبنى التحتية والاعمار وتوفير الماء للزراعة.
رقم : 999165
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