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الاثنين 13 حزيران 2022 ساعة 18:26

السيد الحكيم: فتوى الجهاد الكفائي وحدت العراقيين في مواجهة الارهاب

السيد الحكيم: فتوى الجهاد الكفائي وحدت العراقيين في مواجهة الارهاب
وقال السيد الحكيم في بيان: "في ذكراها الثامنة، نستحضر فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجعية الدينية العليا، و التي لم تقتصر على استنهاض همم الغيارى حسب وإنما كشفت للرأي العام العالمي البناء التربوي والمعرفي للشعب العراقي، بشرائحه وعشائره وشيبه وشبابه وارتباطه الوثيق بمرجعيته".

وأضاف ان "الفتوى المباركة وحدت العراقيين رغم تنوع أطيافهم ومذاهبهم وقومياتهم وحتى قناعاتهم ومشاربهم السياسية والثقافية في خندق المصير الواحد الذي انتصر بكسر شوكة الإرهاب وإعادة الأمور إلى نصابها وتحرير الأرض من مخالب الأشرار، فطوبى للمرجعية الدينية العليا وطوبى لغيارى هذه الأرض الذين لبوا نداءها، وطوبى للمضحين وذويهم".
مصدر : وكالات
رقم : 999168
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