وزير لبناني يرد على كوخافي: سنغادر ولكن باتجاهكم

وفي تغريدة له كتبها في صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي رد على كوخافي بالقول: أنكم إذا فعلتموها، وأنتم أجبن من ذلك وأعجز! عندها نعم سنغادر، ولكن جنوبا، أي زحفا في اتجاهكم، ولن تكون زيارة قصيرة.