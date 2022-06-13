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الاثنين 13 حزيران 2022 ساعة 18:28
وزير لبناني يرد على كوخافي: سنغادر ولكن باتجاهكم
وفي تغريدة له كتبها في صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي رد على كوخافي بالقول: أنكم إذا فعلتموها، وأنتم أجبن من ذلك وأعجز! عندها نعم سنغادر، ولكن جنوبا، أي زحفا في اتجاهكم، ولن تكون زيارة قصيرة.
مصدر :
وكالات
رقم :
999169
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