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الاثنين 13 حزيران 2022 ساعة 18:58

الحلبوسي: تنتهي عضوية أي نائب عند تقديم استقالته

الحلبوسي: تنتهي عضوية أي نائب عند تقديم استقالته
وقال الحلبوسي في مؤتمر عُقد في عمان، إن "المنطقة لا تحتاج لأي تدخلات خارجية"، متمنيا أن "يتخلص العراق من الإرهاب".

واضاف أن "التحديات المقبلة اقتصادية"، مشيرا الى ان "التعاون بين الأجهزة الأمنية العراقية الأردنية سيساعد على التخلص من الإرهابيين".

وأشار الى أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر آثر أن يكون مضحيا من أجل الوطن والشعب وليس سببا معطلا"، مستدركا "بذلنا جهدا مخلصا لثني الصدر عن خطوة الاستقالة".

وتابع الحلبوسي: "قبلنا على مضض استقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب"، مؤكدا "سنمضي بتشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مخرجاتها".

وبين أن "الخطوات المقبلة قد تمضي سريعا"، لافتا الى ان "عضوية أي نائب تنتهي عند تقديم استقالته والأمر لا يحتاج إلى تصويت".
مصدر : وكالات
رقم : 999177
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