العراق,, يحيي الذكرى الثامنة لتأسيس الحشد الشعبي

جزء من الفتوى كلمات اطلقها المرجع الديني الاعلى في النجف الأشرف فكانت النواة لتأسيس الحشد الشعبي، القوة التي ولدت لصد توسع داعش، ذلك التنظيم الارهابي الذي سيطر على الموصل وسرعان ما توسعت سيطرته لتشمل مساحة قدرة بثلث مساحة العراق حينها.



بعد تأسيس الحشد وترتيب صفوف بقية القوى الامن تحولت معادلة المواجهة مع داعش، من دفاع، الى هجوم لصالح القوات العراقية المشتركة انتهت بإعلان النصر في العام 2017، في هذا المؤتمر ببغداد والذي اقيم بمناسبة الذكرى الثامنة على تأسيس الحشد يستذكر قادة امنيون ومقاتلون في الحشد فتوى الجهاد الكفائي واستذكار الدور الذي لعبه قادة النصر.



وفي هذا الصدد أكد رئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الاثنين، أن فتوى الجهاد الكفائي للمرجع الأعلى السيد علي السيستاني جاءت في لحظة مصيرية.



وقال صالح في تغريدة عبر تويتر ، "نستذكر بإجلال فتوى الجهاد الكفائي للمرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله) والتي جاءت في لحظة مصيرية".



وأضاف، "ينبغي التوقف عندها كثيرا لكونها كانت بحق مشروعاً وطنياً لإنقاذ العراق من براثن الارهاب، وعلينا رعاية شهداء الوطن وجرحاه، لمقاتلين شجعان رخّصوا أرواحهم فداء للوطن وكرامة مواطنيه".



من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن فتوى المرجع الديني السيد علي السيستاني حولت النكسة إلى نصر.



وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر، إن "فتوى الإمام السيستاني حولت التراجع إلى اندفاع، والنكسة إلى نصر، وشدّت سواعد الأبطال لإنقاذ العراق، وأخرجت معدن عقيدةٍ لا تلين، فكان فيها حتف الإرهاب".



وأضاف، "ستبقى قواتنا الأمنية بصنوفها كافه يد العراق الضاربة والجاهزة لردع أي عدوان".



هذا واستذكر رئيس منطقة كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، الإثنين، تأسيس الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن الأخير قدّم تضحيات كبيرة دفاعاً عن العراق.



وقال بارزاني، في تغريدة له، "في الذكرى السنوية لفتوى المرجع الأعلى بتأسيس الحشد الشعبي، نستذكر بإجلال تضحياتهم الكبيرة دفاعا عن العراق، ونثمن دوره جنباً الى جنب البيشمركة والجيش والقوى الأمنية الأخرى في دحر تنظيم داعش الإرهابي".



وفي سياق متصل أكد معاون رئيس اركان الحشد الشعبي العراقي لشؤون العمليات ياسر العيساوي أن فتوى الجهاد الكفائي أعادت الحياة للعراق وانقذته من براثن الارهاب، فيما اشار الى ان عودة "داعش" اصبحت مستحيلة.



وقال العيساوي في مقابلة صحفية إن "فتوى الجهاد الكفائي كانت هي النور الساطع الذي لملم جراح العراقيين واعطى اندفاعا جديدا للشعب والجماهير باتجاه التحرير والدفاع عن المقدسات"، مؤكدا، "أن هذه الفتوى أعادت الحياة للعراق من جديد واعطتنا مسوقا شرعيا وقانونيا في الدفاع عن مدننا وعوائلنا واهلنا واصبحت هي حبل الانقاذ للشعب بشكل عام".



من جانبه اكد المتحدث باسم تحالف الفتح العراقي احمد الاسدي ان الحشد الشعبي منذ تأسيسه اخذ على عاتقه الدفاع عن الوطن وكل ما يرتبط بمستقبل اجياله.



وقال الاسدي في مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيس الحشد الشعبي، ان الشهيد أبو مهدي المهندس كان ولا يزال واحدا من اهم اسباب تماسك الحشد الشعبي العراقي وثباته.



وأضاف، أن "الحشد وجد ليبقى بفضل ثبات وصبر المجاهدين ، وسنبقى اوفياء لأمانة الشهيد ابو مهدي المهندس الذي اوصانا بالمفسوخة عقودهم ".



وأشار إلى أن "الايام القادمة سيثبت ان ولد الشايب وفاية كما يرددها ابناء الحشد، وسنبقى ننطق باسم الحشد وندافع عنه بكل ما نملك لانه امان العراق".



واضاف انه في يوم الفتوى الخالدة نستذكر انتشار امواج الرعب التي تجاوزت حدود العراق، فيما اطلق الملايين دفاعا عن العراق بعد فتوى المرجع السيد علي السيستاني لايقاف تمدد "داعش" الارهابي.



واكد الاسدي ان الحشد لا يتوقف على دين او طائفة او عرق وسيبقى اهم مؤسسة امنية وركنا من اركان الامن العراقي، مشددا على ان الحشد الشعبي خط احمر لا يخضع لاي تفاوض سياسي ولا لاي محاصصة.



وتابع الأسدي: "نشكر الجمهورية الاسلامية لما قدمته للعراق والحشد الشعبي في محاربة الارهاب، ونشكر حزب الله في لبنان لما قدموه من شهداء وتضحيات ".

ولفت إلى أنه "في الذكرى الثامنة لفتوى الجهاد الشكر الاول للمرجعية الدينية وعوائل الشهداء ".



وفي سياق اخر أكد المتحدث باسم تحالف الفتح إن استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان ستكون له انعكسات على العملية السياسية في البلاد وقال إن الإستقالة يمكن أن تكون مبادرة من بين المبادرات لإنهاء الإنسداد السياسي في البلاد.



سنوات مرت على اعلان النصر على داعش، لكن التهديدات ما تزال قائمة وتستمر معها العمليات الاستباقية التي اخذت اشكال تمشيط وملاحقة وتتبع لما تبقى من جيوب الارهاب، تطمن قيادات في الحشد بأن سيناريو سقوط المدن في 2014 بيد الإرهاب لن يتكرر مجددا بسبب صعود قوى خبرت مواجهة الإرهاب في الميادين:



ووفق الاحصائيات فإن عدد مقاتلي الحشد الشعبي يقارب المئة وسبعين الف مقاتل، هذا من غير الاحتياط.



واحدة من النقاط التي تركز عليها قيادات الحشد في ذكرى تأسيسه بأن هذه القوة الفتية لم تقتصر جهودها ايام المواجهات مع داعش فحسب بل كانت حاضرة في مناسبات شتى منها درء مخاطر الكوارث الطبيعية كالسيول، وايضا لعبت دورا في مكافحة الجائحة كوفيد 19.