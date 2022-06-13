نيويورك تايمز: علاقات الإمارات و'إسرائيل' تحولت لتحالف متكامل الأركان

وتناولت الصحيفة في تقرير لها، الزيارة التي قام بها نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى الإمارات قبل أيام سعيا لتلميع صورته، واعتماد أوراقه في السياسة الخارجية، بالإضافة إلى صرف الانتباه عن مشكلاته السياسية الداخلية.



واستهلت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن بينيت، ذهب إلى الإمارات يوم الخميس الماضي في زيارةٍ خاطفةٍ تشكل الاستعراض الأحدث لتعزيز التحالف بين البلدين والجبهة المشتركة الموحَّدة ضد إيران وسط تصاعد التوترات بشأن طموحات طهران النووية للاغراض السلمية.



ويُوضِّح التقرير أن الزيارة، التي التقى خلالها بينيت برئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جاءت بعد أكثر من أسبوعٍ من توقيع اتفاق واسع النطاق للتجارة الحرة بين "إسرائيل" والإمارات، فيما يُعد مؤشرًا جديدًا على ترسيخ أواصر العلاقات بين "إسرائيل" وبين بعض الحكومات العربية.



ويشير التقرير إلى أن "إسرائيل" والإمارات أقامتا علاقاتٍ دبلوماسية كاملة قبل أقل من عامين، وأدَّى ذلك، بفضل وساطة إدارة ترامب، إلى تشكيل تحالف إقليمي أوسع أفضى إلى إبرام اتفاقيات تطبيع مع البحرين والمغرب.



وكانت "إسرائيل" قد وقَّعت معاهدتي سلام مع مصر والأردن منذ عقود، إلا أن عدم تحقيق تقدم في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على الرغم من استمرار العلاقات الأمنية، أعاق عملية تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" وتلك الدول العربية لزمنٍ طويلٍ، بحسب التقرير.



وعلى النقيض من ذلك، كانت علاقة "إسرائيل" بالإمارات “أكثر دفئًا وودية” بصورة ملحوظة، وبعد سنواتٍ من العلاقات السرية وغير الرسمية، خرجت الصفقات التجارية إلى العلن.



بالإضافة إلى تسيير عديدٍ من الرحلات الجوية المباشرة يوميًّا بين تل أبيب والمدن الإماراتية، وأصبح مئات الآلاف من الإسرائيليين يقضون عطلاتهم في إمارة دبي.



ويُنوَّه التقرير إلى أنه أثناء مغادرته "إسرائيل" صباح يوم الخميس الماضي، صرَّح بينيت أنه ذاهب إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي ليقدم تعازيه وتعازي الشعب الإسرائيلي في وفاة خليفة بن زايد، رئيس الدولة الذي وافته المنية الشهر الماضي والأخ غير الشقيق الأكبر سنًّا لرئيس دولة الإمارات الحالي الشيخ محمد بن زايد.



ووصف بينيت الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي السابق بأنه “رجل ذو رؤية وقائد شجاع”، قائلًا: “سننقل معًا اليوم العلاقة المميزة التي نُسِجت بين بلدينا إلى مستوًى أرقى لما فيه نمو شعبَيْنا وأمنِهما”.



وأشار بينيت أيضًا إلى الملف النووي الإيراني، وهو أحد العوامل الأساسية التي يرتكز عليها التحالف الإسرائيلي الإماراتي، حيث يلفت التقرير إلى أن إيران تصر على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.



وقد التقى رافايل ماريانو جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، برئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته إلى "إسرائيل" الأسبوع الماضي.



يمضي التقرير موضحًا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صرَّح أن تلك الزيارة جاءت بدعوة من محمد بن زايد، وأن قادة البلدين ناقشا مختلف القضايا الاقتصادية والإقليمية.



وكانت هذه الزيارة هي اللقاء الثالث بينهما خلال الأشهر الأخيرة، والأول منذ تولي بن زايد رئاسة الإمارات.



وأضاف بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينيت وابن زايد اجتمعا يوم الخميس على انفراد لمدة ساعتين تقريبًا في قصر رئيس دولة الإمارات، وبعد ذلك، أقاما غداء عملٍ مع أعضاء وفديهما.



ويُؤكد التقرير أن تلك الزيارة قدمت أوراق اعتماد بينيت في السياسة الخارجية، وساعدت على تلميع صورته على الساحة الدولية بعد عامٍ من توليه منصبه، وقد يكون الغرض من الزيارة أيضًا صرف الانتباه عن مشكلاته السياسية في الداخل الإسرائيلي.



إذ تُعد حكومته الائتلافية، المكونة من ثمانية أحزاب سياسية، ولديها أيديولوجيات وأجندات متضاربة، على وشك الانهيار، لا سيما أن الحكومة تسيطر حاليًا على حوالي نصف مقاعد البرلمان فحسب، وتجد صعوبة متزايدة في تمرير التشريعات وإدارة شؤون الحكم.