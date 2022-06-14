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الثلاثاء 14 حزيران 2022 ساعة 09:55

الخزعلي يعلق على استقالة نواب التيار الصدري.. نحن أمام واقع جديد

الخزعلي يعلق على استقالة نواب التيار الصدري.. نحن أمام واقع جديد
وقال الخزعلي في كلمة له، "هناك من عطل مشروع الصين في العراق من خلال التظاهرات وهناك جهات عملت ايام التظاهرات على تعطيل شركة سيمنز الالمانية لتطوير الكهرباء".

وأضاف أنه "لا يمكن حل مشاكل البلد من خلال تعطيل الدوام وقطع الشوارع وندعم مطالب المواطنين بالتظاهر لتوفير الخدمات الأساسية"، محذراً من جهات تقف خلف الكيبورد لاشاعة الفوضى ودعم الاقتتال الداخلي".

ولفت الى أنه "على القوى السياسية العمل على تشكيل حكومة تخدم الشعب"، مشدداً بالقول "نحن الان امام واقع جديد بعد استقالة نواب التيار الصدري".

الى ذلك، قال الخزعلي، إن "الشعب العراقي اصبح كله امة الحشد ويقف معكم"، مضيفاً "لا نسمح بجر الحشد الشعبي الى اي اجندة سياسية".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر دعا، الأحد الماضي، نواب الكتلة الصدرية إلى تقديم استقالاتهم من مجلس النواب، ووافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالة نواب الكتلة الصدرية.
مصدر : وكالات
رقم : 999263
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