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الثلاثاء 14 حزيران 2022 ساعة 10:17

قطر تجدد تأكيد موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية

قطر تجدد تأكيد موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية
وشددت على أن عدم تنفيذ التوصيات الرئيسية المتعلقة بالأسباب الأساسية للتوترات، وعدم الاستقرار وإطالة النزاع، السبب الرئيسي في تكرار الانتهاكات بصورة ممنهجة في فلسطين، وتشجيع الاحتلال الإسرائيلي على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الواسعة والجسمية للمواثيق والقوانين والقرارات الدولية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة جوهرة السويدي القائم بالإعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 50، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس و"إسرائيل".

وشدد بيان دولة قطر على ضرورة وقف التعامل بالمعايير المزدوجة، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف الاعتداءات والعدوان على الشعب الفلسطيني، وإنهاء السياسات والممارسات الإسرائيلية الاستيطانية والعنصرية، ووقف التشريد القسري وهدم المنازل، وجميع المحاولات الرامية لتغيير هوية مدينة القدس الشريف، ووضعها التاريخي والقانوني، وضمان المساءلة لجميع المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات التي ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

كما استنكر البيان عدم تعاون سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع اللجنة لتمكينها من أداء ولايتها.
مصدر : وكالات
رقم : 999274
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