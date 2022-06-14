متحدث الحكومة الايرانية: تعيين زاهدي وفا وزيرا للعمل بالوكالة

وقال بهادري جهرمي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء ان وزير العمل قدم أمس استقالته إلى رئيس الجمهورية للمرة الثانية على التوالي، والتي وافق عليها رئيس الجمهورية، وتم تعييين زاهدي وفا وزيرا بالوكالة.



واضاف: ان عبد الملكي لن يترك الحكومة ويفترض أن يعمل مع الحكومة مستشارا لرئيس الجمهورية.



وكان وزير العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي، حجة الله عبدالملكي، قد وجه رسالة الى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي قدم فيها استقالته بهدف زيادة التنسيق في اداء الحكومة.



وأكد المسؤول موافقة رئيس الجمهورية على استقالة عبدالملكي امس الاثنين مشددا على انه سيبقى في الحكومة وسيمارس نشاطه كمستشار للرئيس اية الله رئيسي.



وأوضح المتحدث بإسم الحكومة أن الدكتور « محمد هادي زاهدي وفا» سيباشر عمله وزيرا بالوكالة لوزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي خلفا للوزير المستقيل عبد الملكي.