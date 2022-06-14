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الثلاثاء 14 حزيران 2022 ساعة 13:41

زيلينسكي: لا أريد أن يزورني شولتس من أجل التقاط الصور فقط

زيلينسكي: لا أريد أن يزورني شولتس من أجل التقاط الصور فقط
وقال زيلينسكي في مقابلة مع "ZDF": "يتعين على شولتس وحكومته اتخاذ قرار، يجب ألا تكون هناك محاولة للحفاظ على توازن في العلاقات بين أوكرانيا وروسيا".

بالإضافة إلى ذلك، انتقد زيلينسكي ألمانيا لأنها بدأت في مساعدة أوكرانيا في وقت متأخر جدا عن الدول الأخرى، كالولايات المتحدة، وبريطانيا، والدول الشرقية من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لزيلينسكي، ينبغي على برلين أن تتصرف "بشكل لا لبس فيه" وأن تتخلى عن النهج الذي يمكن من خلاله استمرار العلاقات مع كل من أوكرانيا وروسيا بطريقة لا تضر بألمانيا بأقل قدر ممكن.

كما دعا زيلينسكي شولتس إلى إعلان عقوبات أشد ضد روسيا وزيادة الدعم لأوكرانيا ووضعها كمرشح للاتحاد الأوروبي خلال الزيارة.

وتعليقا على رحلة شولتس المحتملة إلى كييف، قال زيلينسكي إنه لا ينبغي للمستشار أن تقتصر رحلته على التقاط الصور.

وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت أن المستشار الألماني، إلى جانب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعتزمون زيارة كييف في 16 يونيو.
مصدر : وكالات
رقم : 999289
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