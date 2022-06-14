انطلاق الاجتماع الرابع 'السوري - الروسي' لمتابعة أعمال مؤتمر اللاجئين

وتنعقد اليوم ضمن أعمال الاجتماع عدة جلسات ولقاءات وفعاليات مشتركة بين الجانب السوري والروسي في قصر المؤتمرات بدمشق وفي عدة محافظات أخرى بهدف الوصول لاتفاقيات تعاون في عدة مجالات ولتوزيع مساعدات إنسانية بعدة مناطق.



وتتضمن أعمال الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام جلسة مشتركة للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى وذلك في قصر الأمويين للمؤتمرات.



كما تشمل أعمال الاجتماع لقاءات مشتركة من الجانبين في مختلف المحافظات ضمن قطاعات الاقتصاد والتجارة والتعليم العالي والإعلام والتربية والصحة والاتصالات والعدل والثقافة والإدارة المحلية والبيئة والطاقة والزراعة والإصلاح الزراعي والنقل والصناعة إضافة إلى فعاليات توزيع مساعدات إنسانية وكتب مدرسية في عدة مناطق.



وكان المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين عقد فعالياته في شهر تشرين الثاني من عام 2020 حيث أكد بيانه الختامي استعداد سوريا لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن ومواصلة الجهود لتوفير ظروف معيشة كريمة لهم ودعاً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المناسب للاجئين وزيادة مساهمته ودعمه لسوريا من خلال تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة الإعمار وتقديم الرعاية الصحية والطبية والخدمات الاجتماعية ونزع الألغام.