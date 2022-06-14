الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 14 حزيران 2022 ساعة 13:42

انطلاق الاجتماع الرابع 'السوري - الروسي' لمتابعة أعمال مؤتمر اللاجئين

انطلاق الاجتماع الرابع
وتنعقد اليوم ضمن أعمال الاجتماع عدة جلسات ولقاءات وفعاليات مشتركة بين الجانب السوري والروسي في قصر المؤتمرات بدمشق وفي عدة محافظات أخرى بهدف الوصول لاتفاقيات تعاون في عدة مجالات ولتوزيع مساعدات إنسانية بعدة مناطق.

وتتضمن أعمال الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام جلسة مشتركة للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى وذلك في قصر الأمويين للمؤتمرات.

كما تشمل أعمال الاجتماع لقاءات مشتركة من الجانبين في مختلف المحافظات ضمن قطاعات الاقتصاد والتجارة والتعليم العالي والإعلام والتربية والصحة والاتصالات والعدل والثقافة والإدارة المحلية والبيئة والطاقة والزراعة والإصلاح الزراعي والنقل والصناعة إضافة إلى فعاليات توزيع مساعدات إنسانية وكتب مدرسية في عدة مناطق.

وكان المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين عقد فعالياته في شهر تشرين الثاني من عام 2020 حيث أكد بيانه الختامي استعداد سوريا لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن ومواصلة الجهود لتوفير ظروف معيشة كريمة لهم ودعاً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المناسب للاجئين وزيادة مساهمته ودعمه لسوريا من خلال تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة الإعمار وتقديم الرعاية الصحية والطبية والخدمات الاجتماعية ونزع الألغام.
رقم : 999290
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما دور واشنطن الحقيقي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية مع العدو؟
ما دور واشنطن الحقيقي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية مع العدو؟
مودي يحاول استرضاء الدول الخليجية.. هل ينجح ؟
مودي يحاول استرضاء الدول الخليجية.. هل ينجح ؟
14 حزيران 2022
الصواريخ الدقيقة لحزب الله سلاح استراتيجي يرعب الاحتلال الإسرائيلي
الصواريخ الدقيقة لحزب الله سلاح استراتيجي يرعب الاحتلال الإسرائيلي
14 حزيران 2022
مستشار ملك السعودية السابق... بايدن آيل للسقوط
مستشار ملك السعودية السابق... بايدن آيل للسقوط
14 حزيران 2022
بعد فضيحة دورها في الإتفاق النووي.. أوروبا وعقدة الدونية
بعد فضيحة دورها في الإتفاق النووي.. أوروبا وعقدة الدونية
13 حزيران 2022
التحول شرقاً... استراتيجية إيرانية تزدهر عبر الهند
التحول شرقاً... استراتيجية إيرانية تزدهر عبر الهند
13 حزيران 2022
كيف ستكون تداعيات تعليق الجزائر العمل باتفاقية الصداقة مع مدريد؟
كيف ستكون تداعيات تعليق الجزائر العمل باتفاقية الصداقة مع مدريد؟
13 حزيران 2022
منظمات حقوقية تتهم بايدن برعاية قمع السعوديّة.. واشنطن في ورطة!
منظمات حقوقية تتهم بايدن برعاية قمع السعوديّة.. واشنطن في ورطة!
13 حزيران 2022
بغداد.. إلى عالم ما بعد أمريكا
بغداد.. إلى عالم ما بعد أمريكا
13 حزيران 2022
رئيسي: سياستنا هي التعاون مع الدول المستقلة
رئيسي: سياستنا هي التعاون مع الدول المستقلة
11 حزيران 2022
الشيخ عيسى قاسم للنظام البحريني: أريحوا الناس عن انتخاباتكم
الشيخ عيسى قاسم للنظام البحريني: أريحوا الناس عن انتخاباتكم
11 حزيران 2022
قائد عسكري: ايران هي القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة
قائد عسكري: ايران هي القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة
11 حزيران 2022
معارك «الخاصِرة» السورية: الضرْب السهلُ لم يَعُد متاحاً
معارك «الخاصِرة» السورية: الضرْب السهلُ لم يَعُد متاحاً
11 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مودي يحاول استرضاء الدول الخليجية.. هل ينجح ؟
الصواريخ الدقيقة لحزب الله سلاح استراتيجي يرعب الاحتلال الإسرائيلي
التحول شرقاً... استراتيجية إيرانية تزدهر عبر الهند
كيف ستكون تداعيات تعليق الجزائر العمل باتفاقية الصداقة مع مدريد؟