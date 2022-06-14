العلاقات الحدودية الإيرانية العراقية في أعلى مستوى في السنوات الأخيرة

وقال العميد كودرزي اليوم الثلاثاء في الاجتماع الحدودي الثامن لقادة الحدود الإيرانية والعراقية أن العلاقات الحدودية بين البلدين في الظروف الراهنة فريدة للغاية.



وأضاف أن: العلاقة بين قوات حرس الحدود للبلدين ازدادت بشكل ملحوظ من حيث الكمية والنوعية خلال العام الماضي، وهناك تنسيق جيد وتواصل وثيق على الحدود الطويلة بین البلدین ونقترح عقد اجتماع آخر مع الجانب العراقي في آب/أغسطس لتسهيل حركة الزوار.



وأشار إلى العلاقات الثقافية العريقة للبلدين، خاصة فيما يتعلق بالأئمة المعصومين(ع) وقال إن الأربعين الحسيني كان ثورة شعبية لتحقيق العدالة لا مثيل لها في العالم.



وشارك في الاجتماع قادة حرس حدود محافظات إيلام وكرمانشاه وخوزستان إلى جنب ضباط شرطة الحدود في شلمجة وجزابه ومهران وسومار وخسروي وقصر شيرين.



وتطرق إلى عقد اجتماع مشترك بين وزيري داخلية إيران والعراق وقال إن وزير الداخلية العراقي وعد بإلغاء التأشيرات لألفي شخص يوميا خلال مراسم الأربعين الحسيني.

وأكد قائد حرس الحدود الإيراني: حسب التوقعات، سيزور ما بين أربعة وخمسة ملايين شخص من إيران والدول الإسلامية العتبات المقدسة في الأربعين الحسيني بهذا العام، الأمر الذي يتطلب مزيدا من التنسيق والتآزر بين الجانبين.



ودعا كودرزي إلى تكثيف إجراءات الضبط على طول الحدود لمزيد من الأمن وتفعيل الحدود على مدار الساعة وفتح معبر خسروي لتقليل حجم الزوار الذين يعبرون حدود مهران.



وأعلن عن استعداد حرس الحدود الإيراني لاستخدام قدرات الطائرات المسيرة للسيطرة على حدود البلدين وتقديم الأخبار والمعلومات لهذا البلد.



وأكد أن الجمهورية الاسلامية الإيرانية ضحية للإرهاب والمخدرات في العالم، وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدمت حتى الآن 4800 شهيد في سبيل مكافحة المخدرات.