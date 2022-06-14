خطوات سعودية نحو التطبيع مع العدو الصهيوني

وأظهرت بيانات ملاحية لموقع فلايت رادار وصول طائرة خاصة للعدو الإسرائيلي إلى العاصمة السعودية الرياض بعد توقف مؤقت في الأردن.



يُشار إلى أنه من فترة لأخرى تُقلع العديد من الرحلات من كيان العدو باتجاه السعودية وبعضها تكون سرية وتقل مسؤولين أمنيين صهاينة.



يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إفصاح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان دون خجل عن التطبيع مع كيان العدو، وقال إن صفقة التطبيع مطروحة مع إسرائيل منذ العام الفين واثنين وإن التطبيع بين بلاده وبين إسرائيل وكذلك بين المنطقة وإسرائيل سيحقق فوائد هائلة للجميع.



وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية كشفت، في 2 يونيو الحالي، أن اتفاقاً سعودياً صهيونياً مصرياً تم التوصّل إليه، يتيح للرياض فرض سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير، مقابل فتح الأجواء السعودية أمام رحلات طيران كيان العدو، مشيرة إلى أن هذه الترتيبات الأمنية الجديدة ستعلن خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى المنطقة، نهاية الشهر الجاري.



وفي المقابل، ستسمح المملكة السعودية لكافة شركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق في مجالها الجوي، بعد أن كانت محصورة خلال الفترة السابقة على الرحلات الجوية الإسرائيلية المتوجهة إلى الإمارات والبحرين.



جاءت تلك الأنباء بعد زيارة منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، ومبعوث وزارة الخارجية لشؤون الطاقة، عاموس هوكشتين، إلى السعودية، في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن نقل جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة السعودية.



ويأتي ذلك في إطار التطبيع بين دول الخليج الفارسي والكيان الصهيوني والذي بدأ علناً بعد توقيع إتفاقية "أبراهام" بين الامارات والبحرين والاحتلال فيما التطبيع بين كيان العدو والسعودية لم يعلن عنه رسميا، حيث يتم الكشف بين الفينة والأخرى عن لقاءات تجمع مسؤولين كبار ورحلات مباشرة.



وفي هذا الصدد ندد حزب التجمع الوطني السعودي المعارض، بإقدام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خطوات بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني مقابل لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وأكد حزب التجمع الوطني في بيان له، على رفض معادلة التطبيع مع الاحتلال مقابل لقاء بايدن لولي العهد السعودي وترميم العلاقات الأمريكية السعودية بعد تراجعها كنتيجة سجلٍّ مخزٍ للقيادة السعودية في حقوق الإنسان.



وذكر البيان أنه “حيث تتوجه أنظار العالم مؤخرًا لبلادنا لتعويض العجز الحاصل في أسواق النفط بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن الحزب يطالب بأن يصبّ هذا الحدث في مصلحة وطننا وشعبنا”.



وجاء في البيان “لا يمانع الحزب في تحسين شروط التعاون الدولي والإمدادات النفطية مما يعود بالنفع على بلادنا ومعززا لاستقلالها وحمايتها من أي هيمنة أو ابتزاز شريطة النظر لمصالح الشعب ونفعه”.



ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تضمين حقوق الإنسان في أي معادلات لإعادة العلاقات بالسعودية كضمانات حقيقية للاستقرار السياسي والحوكمة الرشيدة.



واعتبر أن موقف الإدارة الأمريكية “كان معاكسا لإرادة شعبنا ومصالحه للدفع بمزيدٍ من التطبيع السعودي مع الكيان الصهيوني وضخ المزيد من النفط في مقابل استعادة العلاقات مع السعودية”.



وشدد على أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي مرفوض إنسانيا بكل المعايير “فهذا الكيان يحتل الأرض ويقتل الأبرياء ويحكم بفكر استبدادي متطرف يأخذ به أرض شعب آخر وقصرها على عرق ودين محدد، مستخدمًا كل وسائل العنف والقمع والإجرام، بغطاء دولي، وخيانة وتماهٍ عربي”.



