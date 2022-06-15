لافرنتييف: التسوية السورية ستبقى أولوية لموسكو

وقال لافرنتييف في مستهل محادثات التسوية السورية بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان: "ربما سمعتم الكثير الآن، يقولون إنه على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا اهتمام روسيا بسوريا ضعف.. أريد أن أقول إنَّ الصراع السوري والتسوية ما زالت في مقدمة أولويات السياسة الخارجية الروسية".



وعلى حد قوله، الوضع في سوريا لا يزال صعبًا، وستواصل موسكو تقديم المساعدة للجانب السوري.



وتجري في نور سلطان يومي 15 و16 حزيران الجاري المحادثات حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران، بالإضافة إلى حكومة جمهورية كازاخستان وستشارك فيها سوريا والمعارضة المسلحة السورية.



هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.