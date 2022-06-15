الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 15 حزيران 2022 ساعة 10:00

محادثات ‘‘أستانا 18‘‘ بشأن سوريا تنطلق في نورسلطان

محادثات ‘‘أستانا 18‘‘ بشأن سوريا تنطلق في نورسلطان
هذا ووصل إلى نور سلطان ،مساء أمس الثلاثاء، وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين للمشاركة في اجتماعات المؤتمر الدولي الثامن عشر حول سوريا بصيغة آستانا.

وفي وقت سابق، قال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الكازاخية أيبك صمادياروف في بيان إن "جميع أطراف عملية أستانا الخاصة بسوريا أكدت مشاركتها في المفاوضات التي ستعقد في العاصمة الكازاخستانية يومي 15 و16 يونيو الجاري بحضور وفود من الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران. وكذلك الحكومة السورية والمعارضة المسلحة السورية".

وسيحضر الاجتماع كمراقب، وفد أممي برئاسة كبير المسؤولين السياسيين في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ووفد أردني، وممثلو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

بدوره قال وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تلوبيردي إن المفاوضات بشأن تسوية الأزمة في سوريا بصيغة أستانا لا تفقد أهميتها، فهي تحل مهاما محددة بشأن الوضع في المناطق الخاصة (مناطق خفض التصعيد).

وأضاف تيلوبردي ردا على سؤال الصحفيين عما إذا كانت هناك نتيجة للمفاوضات في صيغة أستانا، والتي استمرت لعدة سنوات، “يتم تحديد أشياء ملموسة في محادثات أستانا”.

وأكد تيلوبردي أن المفاوضين يثقون بكازاخستان، وبدورها تقدم نور سلطان فرصها للوساطة من أجل حل سريع للنزاع: "(مباحثات أستانا) هي عملية جيدة إلى حد ما. إن عملية أستانا لدينا مستمرة بالإضافة إلى عملية جنيف.. إذا تم النظر في قضايا دستورية وسياسية كبيرة في جنيف، ففي أستانا لدينا قضايا محددة (ميدانية) على الأرض .. تبادل الأسرى ووقف الأعمال العدائية في المناطق الخاصة وفتح ممرات".

وكان الاجتماع الدولي السابع عشر حول سوريا بصيغة أستانا عقد يومي 21 و 22 كانون الأول الماضي في العاصمة الكازاخية نور سلطان.
رقم : 999413
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما دور واشنطن الحقيقي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية مع العدو؟
ما دور واشنطن الحقيقي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية مع العدو؟
مودي يحاول استرضاء الدول الخليجية.. هل ينجح ؟
مودي يحاول استرضاء الدول الخليجية.. هل ينجح ؟
14 حزيران 2022
الصواريخ الدقيقة لحزب الله سلاح استراتيجي يرعب الاحتلال الإسرائيلي
الصواريخ الدقيقة لحزب الله سلاح استراتيجي يرعب الاحتلال الإسرائيلي
14 حزيران 2022
مستشار ملك السعودية السابق... بايدن آيل للسقوط
مستشار ملك السعودية السابق... بايدن آيل للسقوط
14 حزيران 2022
بعد فضيحة دورها في الإتفاق النووي.. أوروبا وعقدة الدونية
بعد فضيحة دورها في الإتفاق النووي.. أوروبا وعقدة الدونية
13 حزيران 2022
التحول شرقاً... استراتيجية إيرانية تزدهر عبر الهند
التحول شرقاً... استراتيجية إيرانية تزدهر عبر الهند
13 حزيران 2022
كيف ستكون تداعيات تعليق الجزائر العمل باتفاقية الصداقة مع مدريد؟
كيف ستكون تداعيات تعليق الجزائر العمل باتفاقية الصداقة مع مدريد؟
13 حزيران 2022
منظمات حقوقية تتهم بايدن برعاية قمع السعوديّة.. واشنطن في ورطة!
منظمات حقوقية تتهم بايدن برعاية قمع السعوديّة.. واشنطن في ورطة!
13 حزيران 2022
بغداد.. إلى عالم ما بعد أمريكا
بغداد.. إلى عالم ما بعد أمريكا
13 حزيران 2022
رئيسي: سياستنا هي التعاون مع الدول المستقلة
رئيسي: سياستنا هي التعاون مع الدول المستقلة
11 حزيران 2022
الشيخ عيسى قاسم للنظام البحريني: أريحوا الناس عن انتخاباتكم
الشيخ عيسى قاسم للنظام البحريني: أريحوا الناس عن انتخاباتكم
11 حزيران 2022
قائد عسكري: ايران هي القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة
قائد عسكري: ايران هي القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة
11 حزيران 2022
معارك «الخاصِرة» السورية: الضرْب السهلُ لم يَعُد متاحاً
معارك «الخاصِرة» السورية: الضرْب السهلُ لم يَعُد متاحاً
11 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مودي يحاول استرضاء الدول الخليجية.. هل ينجح ؟
الصواريخ الدقيقة لحزب الله سلاح استراتيجي يرعب الاحتلال الإسرائيلي
التحول شرقاً... استراتيجية إيرانية تزدهر عبر الهند
كيف ستكون تداعيات تعليق الجزائر العمل باتفاقية الصداقة مع مدريد؟