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الأربعاء 15 حزيران 2022 ساعة 13:22

قائد حرس الحدود العراقي: تهديد أمن الحدود الايرانية تهديد لبلادنا

قائد حرس الحدود العراقي: تهديد أمن الحدود الايرانية تهديد لبلادنا
وقال الفريق الركن حامد عبدالله ابراهيم الثلاثاء خلال الاجتماع الثامن لقادة قوات حرس الحدود بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق: ان اي اخطار وزعزعة للامن في الحدود الايرانية نعتبرها ضمن الاخطار والتهديدات الموجهة لبلادنا وان مشاعر الاخوة بين حرس الحدود والمسؤولين في البلدين والعلاقات المناسبة مؤثرة في حل الكثير من القضايا بين البلدين.

واضاف: ان علاقات ثقافية واجتماعية وثيقة سائدة بين البلدين وفي الواقع فان عقد مثل هذه الاجتماعات مثمر بالتاكيد وان تبيان القضايا من شانه ان يؤدي الى معالجة المشكلات القائمة.

واشار الى مراسم مسيرة الاربعين التي يصل المشاركون فيها الى اكثر من 20 مليونا وقال ان مراسم الاربعين لهذا العام ستقام بصورة افضل في ضوء الخبرات الحاصلة من مراسم الاعوام الماضية.

وتابع الفريق الركن حامد عبدالله: ان مراسم مسيرة الاربعين لم تجر خلال العامين الماضيين بسبب تفضي فيروس كورونا الا ان الرغبة كبيرة لدى المسلمين خاصة الايرانيين للمشاركة في مسيرة الاربعين لهذا العام ونحن نسعى لافتتاح بعض المعابر الحدودية بالتنسيق مع الحكومة المركزية كي نقلل من حجم الضغط على معبر مهران.

واعلن الاستعداد الكامل لتسهيل عبور الزوار الايرانيين وتقديم الخدمات اللازمة لهم على مدى العام خاصة ايام محرم والاربعين.
مصدر : وكالات
رقم : 999448
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