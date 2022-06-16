الصفحة الرئيسية
0
الخميس 16 حزيران 2022 ساعة 09:24

عملية إنزال جوي لطائرات أمريكية بمدينة جرابلس في سوريا

عملية إنزال جوي لطائرات أمريكية بمدينة جرابلس في سوريا
وأكدت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك" أن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات الأمريكية ومسلحين مجهولين، وسط قيام الطائرات المروحية بإطلاق قنابل مضيئة فوق سماء المنطقة، وتقديم الغطاء الناري للقوات الأمريكية على الأرض.

وتابعت المصادر أن عملية الإنزال الجوي استهدف أحد المقرات التي يتحصن بها مسلحون مجهولون حيث استمرت عملية الإنزال قرابة 15 دقيقة، لتغادر بعدها المروحيات سماء المنطقة باتجاه مدينة (عين العرب).

وأضافت المصادر أنه لم تتبين حتى اللحظة نتائج عملية الإنزال الأمريكية في هذه المنطقة التي يسيطر عليها مسلحون موالون لانقرة بشكل كامل.

وأوضحت المصادر بأن حالة من الهلع والخوف ضربت صفوف المدنيين خاصة الأطفال والنساء في قرية الحميرة، في ظل الاشتباكات التي تركزت على أطراف القرية.

وكانت مجموعة من طائرات التحالف الأمريكي هبطت ليل الأربعاء في قاعدة خراب عشق بريف عين العرب السابقة للجيش الأمريكي لتقوم عدد منها بالتحليق على علو منخفض على طول خط نهر الساجور ونفذت عملية إنزال جوي مباغتة لموقع في قرية الأحيمر.

وتقع قرية (الحميرة) التابعة لمنطقة (الغندورة) بريف مدينة جرابلس، أقصى ريف حلب الشمالي الشرقي، وتبعد عن الحدود التركية نحو 4 كيلو مترا.

و"جرابلس" مدينة سورية حدودية مع تركيا، تقع إلى الشمالي الشرقي من مدينة حلب بنحو 125 كم، ويدخل منها نهر الفرات إلى الأراضي السورية، وهي مدينة متعددة الأعراق يلب عليها العرب والتركمان.
مصدر : وكالات
رقم : 999537
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
من "فاوتشي" و"شواب" إلى "هانتر بايدن" و"ناثان ولف"... تعرفوا على الشبكة المخيفة لتجار الأوبئة
من "فاوتشي" و"شواب" إلى "هانتر بايدن" و"ناثان ولف"... تعرفوا على الشبكة المخيفة لتجار الأوبئة
"إسرائيل" تقع في فخ تصريحاتها.. فضيحة من العيار الثقيل؟
"إسرائيل" تقع في فخ تصريحاتها.. فضيحة من العيار الثقيل؟
16 حزيران 2022
رد فعل العراقيين على الحركة المفاجئة لمقتدى الصدر
رد فعل العراقيين على الحركة المفاجئة لمقتدى الصدر
16 حزيران 2022
جريمة تطبيع المغرب إلى الواجهة.. الشعب يقول كلمته!
جريمة تطبيع المغرب إلى الواجهة.. الشعب يقول كلمته!
16 حزيران 2022
ما دور واشنطن الحقيقي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية مع العدو؟
ما دور واشنطن الحقيقي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية مع العدو؟
14 حزيران 2022
مودي يحاول استرضاء الدول الخليجية.. هل ينجح ؟
مودي يحاول استرضاء الدول الخليجية.. هل ينجح ؟
14 حزيران 2022
الصواريخ الدقيقة لحزب الله سلاح استراتيجي يرعب الاحتلال الإسرائيلي
الصواريخ الدقيقة لحزب الله سلاح استراتيجي يرعب الاحتلال الإسرائيلي
14 حزيران 2022
مستشار ملك السعودية السابق... بايدن آيل للسقوط
مستشار ملك السعودية السابق... بايدن آيل للسقوط
14 حزيران 2022
بعد فضيحة دورها في الإتفاق النووي.. أوروبا وعقدة الدونية
بعد فضيحة دورها في الإتفاق النووي.. أوروبا وعقدة الدونية
13 حزيران 2022
التحول شرقاً... استراتيجية إيرانية تزدهر عبر الهند
التحول شرقاً... استراتيجية إيرانية تزدهر عبر الهند
13 حزيران 2022
كيف ستكون تداعيات تعليق الجزائر العمل باتفاقية الصداقة مع مدريد؟
كيف ستكون تداعيات تعليق الجزائر العمل باتفاقية الصداقة مع مدريد؟
13 حزيران 2022
منظمات حقوقية تتهم بايدن برعاية قمع السعوديّة.. واشنطن في ورطة!
منظمات حقوقية تتهم بايدن برعاية قمع السعوديّة.. واشنطن في ورطة!
13 حزيران 2022
بغداد.. إلى عالم ما بعد أمريكا
بغداد.. إلى عالم ما بعد أمريكا
13 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مودي يحاول استرضاء الدول الخليجية.. هل ينجح ؟
الصواريخ الدقيقة لحزب الله سلاح استراتيجي يرعب الاحتلال الإسرائيلي
التحول شرقاً... استراتيجية إيرانية تزدهر عبر الهند
كيف ستكون تداعيات تعليق الجزائر العمل باتفاقية الصداقة مع مدريد؟