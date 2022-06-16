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الخميس 16 حزيران 2022 ساعة 09:35
جيش الاحتلال يعلن عن إجراء مناورات عسكرية على حدود لبنان
ومن المتوقع أن يسمع سكان البلدات المجاورة دوي الانفجارات حتى بعد ظهر الخميس موعد انتهاء التدريبات.
مصدر :
وكالات
رقم :
999543
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