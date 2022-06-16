صنعاء: الخطوات السلبية للعدوان لا تساعد في استمرار جهود التهدئة

وقال محمد عبدالسلام في تغريدة له على تويتر: ‏استمرار تحالف العدوان في عرقلة الرحلات المتفق عليها واحتجاز السفن وتحليق طيران التجسس خطوات سلبية لا تساعد على مواصلة الجهود المبذولة ضمن التهدئة القائمة.