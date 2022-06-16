الصفحة الرئيسية
0
الخميس 16 حزيران 2022 ساعة 10:00

زورق حربي صهيوني يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

زورق حربي صهيوني يخرق المياه الإقليمية اللبنانية
وأفادت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني، في البيان، بأن زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 222 مترا ولمدة 30 دقيقة بتاريخ 15/6/2022 الساعة 7.00.

وأوضحت المديرية، أن متابعة موضوع الخرق تتم بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

و في اطار الاعتداء ات اليومية اجتازت قوة مشاة تابعة للقوات الاسرائيلية، مؤلفة من حوالي 25 عنصرا، الشريط التقني عند متنزهات الوزاني وتوجهت نحو مجرى النهر، وتقوم بعملية مسح من دون خرق للخط الازرق.
رقم : 999555
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
من "فاوتشي" و"شواب" إلى "هانتر بايدن" و"ناثان ولف"... تعرفوا على الشبكة المخيفة لتجار الأوبئة
من "فاوتشي" و"شواب" إلى "هانتر بايدن" و"ناثان ولف"... تعرفوا على الشبكة المخيفة لتجار الأوبئة
"إسرائيل" تقع في فخ تصريحاتها.. فضيحة من العيار الثقيل؟
"إسرائيل" تقع في فخ تصريحاتها.. فضيحة من العيار الثقيل؟
16 حزيران 2022
رد فعل العراقيين على الحركة المفاجئة لمقتدى الصدر
رد فعل العراقيين على الحركة المفاجئة لمقتدى الصدر
16 حزيران 2022
جريمة تطبيع المغرب إلى الواجهة.. الشعب يقول كلمته!
جريمة تطبيع المغرب إلى الواجهة.. الشعب يقول كلمته!
16 حزيران 2022
ما دور واشنطن الحقيقي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية مع العدو؟
ما دور واشنطن الحقيقي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية مع العدو؟
14 حزيران 2022
مودي يحاول استرضاء الدول الخليجية.. هل ينجح ؟
مودي يحاول استرضاء الدول الخليجية.. هل ينجح ؟
14 حزيران 2022
الصواريخ الدقيقة لحزب الله سلاح استراتيجي يرعب الاحتلال الإسرائيلي
الصواريخ الدقيقة لحزب الله سلاح استراتيجي يرعب الاحتلال الإسرائيلي
14 حزيران 2022
مستشار ملك السعودية السابق... بايدن آيل للسقوط
مستشار ملك السعودية السابق... بايدن آيل للسقوط
14 حزيران 2022
بعد فضيحة دورها في الإتفاق النووي.. أوروبا وعقدة الدونية
بعد فضيحة دورها في الإتفاق النووي.. أوروبا وعقدة الدونية
13 حزيران 2022
التحول شرقاً... استراتيجية إيرانية تزدهر عبر الهند
التحول شرقاً... استراتيجية إيرانية تزدهر عبر الهند
13 حزيران 2022
كيف ستكون تداعيات تعليق الجزائر العمل باتفاقية الصداقة مع مدريد؟
كيف ستكون تداعيات تعليق الجزائر العمل باتفاقية الصداقة مع مدريد؟
13 حزيران 2022
منظمات حقوقية تتهم بايدن برعاية قمع السعوديّة.. واشنطن في ورطة!
منظمات حقوقية تتهم بايدن برعاية قمع السعوديّة.. واشنطن في ورطة!
13 حزيران 2022
بغداد.. إلى عالم ما بعد أمريكا
بغداد.. إلى عالم ما بعد أمريكا
13 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مودي يحاول استرضاء الدول الخليجية.. هل ينجح ؟
الصواريخ الدقيقة لحزب الله سلاح استراتيجي يرعب الاحتلال الإسرائيلي
التحول شرقاً... استراتيجية إيرانية تزدهر عبر الهند
كيف ستكون تداعيات تعليق الجزائر العمل باتفاقية الصداقة مع مدريد؟