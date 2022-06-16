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الخميس 16 حزيران 2022 ساعة 17:38

رئيسي : الشركات المعرفية تجسيد لشعار العام في البلاد

رئيسي : الشركات المعرفية تجسيد لشعار العام في البلاد
وفي تصريحه خلال تفقد "مدينة اصفهان للعلوم والابحاث" عصر اليوم الخميس، نوّه "رئيسي" بان وجود الكوادر الشبابية المتخصصة في هذا المجمع، يضمن لها فرص العمل الى جانب التعليم؛ الامر الذي يشكل دافعا لهذه النخب العلمية وصانعة المستقبل كي تواصل الجهود وتحقيق الازدهار للبلاد.

وقام رئيس الجمهورية صباح اليوم الخميس، بزيارة محافظة اصفهان (وسط)، في اطار زياراته التفقدية المنتظمة للمحافظات؛ حيث كان في استقباله بمطار "الشهيد بهشتي"، ممثل الولي الفقيه ومحافظ اصفهان وجمع من المسؤولين والقادة العسكريين لدى هذه المحافظة.

وتحدث "اية الله رئيسي" في تصريح لدى وصوله اصفهان اليوم، عن الاهداف والبرامج والمشاريع ذات الاولوية التي سيقوم بتفقدها خلال حضوره في هذه المحافظة.

ويرافق رئيس الجمهورية في زيارته لمحافظة اصفهان اليوم، 22 من اعضاء مجلس الوزراء؛ لتفقد العديد من المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ في المدن والمناطق المختلفة داخل المحافظة، ولقاء المواطنين والاستماع الى مطالبهم ومشاكلهم.
رقم : 999600
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