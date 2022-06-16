قفزة جديدة بإصابات كورونا في العراق

وذكرت الوزارة في بيان، أن "المختبرات الصحية سجلت 413 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم، فيما تماثلت 126 حالة للشفاء".



وأضافت، أن " 12235 شخصاً تلقوا لقاح كورونا، فيما لم يتم تسجيل أية وفيات جديدة بالجائحة لهذا اليوم".