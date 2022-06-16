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الخميس 16 حزيران 2022 ساعة 19:08

إسبانيا.. حرائق تدمر مساحات واسعة من الغابات

إسبانيا.. حرائق تدمر مساحات واسعة من الغابات

ونقلت رويترز عن إدارة الإطفاء في الإقليم قولها “إن ثلاثة حرائق حولت نحو 2700 فدان من الغابات والأحراش إلى رماد بعد أن تسببت موجة حر يشهدها الإقليم في ارتفاع درجات الحرارة لتقترب من معدلات قياسية”.

وأضافت إن الحرائق اشتعلت بالقرب من بلدات بالدومار وكوربيرا ديبري وكاستيلار ريبيرا فيما يكافح مئات العاملين في الإطفاء باستخدام مئات الشاحنات ونحو 12 طائرة لإخمادها.

وتشهد إسبانيا موجة حر قائظ منذ أواخر الأسبوع الماضي هي أبكر موجة حر صيفية في البلاد منذ عام 1981 حيث أشعل خليط من الطقس الحار والرياح والعواصف الرعدية عدة حرائق غابات في أنحاء البلد.

بدورها تشهد فرنسا موجة حر شديد وضع ربع أنحائها في حالة تأهب مع احتمال أن تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

وأوضح أوليفييه بروست خبير التوقعات في الأرصاد الجوية الفرنسية أن هذه الموجة لها تأثير يزيد من جفاف التربة بعد ربيع وشتاء جافين ويزيد من مخاطر حرائق الغابات.

ومن المتوقع ان يسيطر الحر الشديد غداً في قسم كبير من فرنسا مع امتداد موجة الحر إلى مناطق في الشمال واشتدادها في الغرب والجنوب.
رقم : 999613
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