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الخميس 16 حزيران 2022 ساعة 19:17
السيسي يعزل قاضياً كبيراً من منصبه
وجاء القرار وفقا للجريدة الرسمية في مصر، وللحكم الصادر عن مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة، حيث طالب القرار وزير العدل بتنفيذه.
رقم :
999615
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