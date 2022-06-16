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الخميس 16 حزيران 2022 ساعة 20:17

واشنطن تؤكد التزامها بإعادة فتح قنصليتها في القدس

واشنطن تؤكد التزامها بإعادة فتح قنصليتها في القدس
ونقلت وكالة "سبوتيك"، مساء اليوم الخميس، عن برايس، قوله: "ليس هناك إطار زمني يمكنني تقديم بشأن موعد إعادة فتح القنصلية، لكننا لا نزال ملتزمين بإعادة فتح القنصلية في القدس".

وأكد برايس أن الإدارة الأمريكية تعمل على إعادة التواصل مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهو ما بدأته إدارة الرئيس "جو بايدن" منذ توليه مهام منصبه العام الماضي، مشيرا إلى أنه كانت هناك قطيعة كاملة تقريبا بين الولايات المتحدة والفلسطينيين، وحالة من الانفصال الكامل بين الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن عودة تلك العلاقات سمحت لواشنطن بتقديم دعم مالي كبير إلى الشعب الفلسطيني بشكل مباشر، بهدف تحسين حياتهم بشكل ملموس.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قد طالبت، السبت الماضي، الإدارة الأمريكية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، خاصة إعادة فتح القنصلية في مدينة القدس المحتلة.

وذكر الموقع الإلكتروني للوزارة الفلسطينية أن فلسطين طالبت إدارة الرئيس جو بايدن الضغط على إسرائيل لوقف تغولها وتهويدها للقدس، في وقت دعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بوجه عام، وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.

ويشار إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد قال في الواحد والثلاثين من الشهر الماضي، إن السلطة الفلسطينية بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة التصعيد الإسرائيلي في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام "إسرائيل" على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية.

وجاء ذلك خلال لقائه نائب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مقر السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله.

وأضاف عباس أن "الوضع الحالي لا يمكن القبول باستمراره ولا يمكن تحمله في ظل غياب الأفق السياسي، والحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وتنصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها وفق الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية".

وانتقد رئيس السلطة الفلسطينية "مواصلة "إسرائيل" الأعمال أحادية الجانب وبخاصة في القدس، والاعتداء اليومي على المسجد الاقصى، وطرد الفلسطينيين من أحياء القدس وهدم منازلهم وقتل الأطفال وأبناء شعبنا العزل، وجرائم الاستيطان وإرهاب المستوطنين".
مصدر : وكالات
رقم : 999619
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