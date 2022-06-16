الصفحة الرئيسية
0
الخميس 16 حزيران 2022 ساعة 20:54

مقتل متظاهر سوداني في احتجاجات جديدة ضد 'الانقلاب'

مقتل متظاهر سوداني في احتجاجات جديدة ضد
وقالت اللجنة في بيان: "ارتقت روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته بطلق ناري متناثر في الصدر والبطن، ويرجح أنه طلق سلاح خرطوش أطلقته قوات الانقلاب في مدينة أم درمان أثناء قمعها لتصعيد المواكب السلمية".

وأوضحت، أن "عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع بذلك إلى 102 منذ بدء التظاهرات التي تخرج بانتظام ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر الماضي".

وحسب مصادر إعلامية وشهود عيان "خرج مئات المحتجين في وسط الخرطوم وفي حي بري شرق العاصمة وفي مدينة أم درمان غرب النيل، إضافة إلى مدينة الخرطوم بحري شمال العاصمة".

ودعت قوى سياسية في السودان إلى مسيرات احتجاجية تتجه إلى القصر الرئاسي لرفض ما أسمته "الانقلاب العسكري على مطالب الثوار"، واستعدادا لمليونية 30 يونيو المرتقبة.
رقم : 999620
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أميرعبداللهيان: أمريكا تريد أخذ امتيازات من طهران في المفاوضات
أميرعبداللهيان: أمريكا تريد أخذ امتيازات من طهران في المفاوضات
من "فاوتشي" و"شواب" إلى "هانتر بايدن" و"ناثان ولف"... تعرفوا على الشبكة المخيفة لتجار الأوبئة
من "فاوتشي" و"شواب" إلى "هانتر بايدن" و"ناثان ولف"... تعرفوا على الشبكة المخيفة لتجار الأوبئة
16 حزيران 2022
"إسرائيل" تقع في فخ تصريحاتها.. فضيحة من العيار الثقيل؟
"إسرائيل" تقع في فخ تصريحاتها.. فضيحة من العيار الثقيل؟
16 حزيران 2022
رد فعل العراقيين على الحركة المفاجئة لمقتدى الصدر
رد فعل العراقيين على الحركة المفاجئة لمقتدى الصدر
16 حزيران 2022
جريمة تطبيع المغرب إلى الواجهة.. الشعب يقول كلمته!
جريمة تطبيع المغرب إلى الواجهة.. الشعب يقول كلمته!
16 حزيران 2022
ما دور واشنطن الحقيقي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية مع العدو؟
ما دور واشنطن الحقيقي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية مع العدو؟
14 حزيران 2022
مودي يحاول استرضاء الدول الخليجية.. هل ينجح ؟
مودي يحاول استرضاء الدول الخليجية.. هل ينجح ؟
14 حزيران 2022
الصواريخ الدقيقة لحزب الله سلاح استراتيجي يرعب الاحتلال الإسرائيلي
الصواريخ الدقيقة لحزب الله سلاح استراتيجي يرعب الاحتلال الإسرائيلي
14 حزيران 2022
مستشار ملك السعودية السابق... بايدن آيل للسقوط
مستشار ملك السعودية السابق... بايدن آيل للسقوط
14 حزيران 2022
بعد فضيحة دورها في الإتفاق النووي.. أوروبا وعقدة الدونية
بعد فضيحة دورها في الإتفاق النووي.. أوروبا وعقدة الدونية
13 حزيران 2022
التحول شرقاً... استراتيجية إيرانية تزدهر عبر الهند
التحول شرقاً... استراتيجية إيرانية تزدهر عبر الهند
13 حزيران 2022
كيف ستكون تداعيات تعليق الجزائر العمل باتفاقية الصداقة مع مدريد؟
كيف ستكون تداعيات تعليق الجزائر العمل باتفاقية الصداقة مع مدريد؟
13 حزيران 2022
منظمات حقوقية تتهم بايدن برعاية قمع السعوديّة.. واشنطن في ورطة!
منظمات حقوقية تتهم بايدن برعاية قمع السعوديّة.. واشنطن في ورطة!
13 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مودي يحاول استرضاء الدول الخليجية.. هل ينجح ؟
الصواريخ الدقيقة لحزب الله سلاح استراتيجي يرعب الاحتلال الإسرائيلي
التحول شرقاً... استراتيجية إيرانية تزدهر عبر الهند
كيف ستكون تداعيات تعليق الجزائر العمل باتفاقية الصداقة مع مدريد؟