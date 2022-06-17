واشنطن: عازمون على التوصل إلى عودة متبادلة للاتفاق النووي

وقال بلينكن في تصريحات صحفية: "واشنطن ثابتة وعازمة على اتباع الدبلوماسية التي تهدف إلى التوصل لعودة متبادلة للاتفاق النووي".



وأضاف: " في غياب أي صفقة للعودة المتبادلة للاتفاق النووي، فإن واشنطن ستواصل استخدام العقوبات للحد من صادرات النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية".



وفي السياق، أكد بلينكن فرض واشنطن عقوبات على منتجي بتروكيماويات إيرانيين، لارتكابهم وانخراطهم في أنشطة تعد "تحايلا على العقوبات".



وفي السياق نفسه، قالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن إدارة الرئيس جو بايدن ما زالت تعتقد أن العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران "أمرا ممكنا" إذا تخلت إيران عما وصفه شروط لا علاقة لها بالاتفاق.



وأشارت إلى أن واشنطن ملتزمة مع شركائها بأن إيران "لن تحصل على السلاح النووي".