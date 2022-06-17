الجزائر تستأجر طائرة إطفاء روسية لمكافحة حرائق الغابات

وكان حاضرا عند وصول الطائرة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف.



وقال بلجود إن "الجزائر شهدت العام الماضي حرائق غابات سخرنا خلالها كل الوسائل، إلا أننا عاينا أن الوسائل التي تتوفر عليها للجزائر لم تكن كافية لمواجهة مثل هذه الحرائق ذات الحجم الاستثنائي"، مشيرا إلى أنه وبناء على تعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون، تم اللجوء إلى حل الاستئجار لدى بعض الدول في العالم وكان هناك رد من دولة واحدة واليوم هذه الطائرة موجودة هنا في الجزائر.



وأعلن بلجود أن "الطائرة استؤجرت لمدة ثلاثة أشهر، من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر المقبل"، مشددا على أنها "قاذفة فريدة في العالم، ذات قدرة كبيرة، يمكنها التدخل في جميع الأماكن" والتي تشكل "وسيلة إضافية للبلاد وأيضا وسيلة إضافية لمساعدة عناصر الحماية المدنية".



وللإشارة تعد طائرة "Berieve BE 200" نموذجا متخصصا في مكافحة حرائق الغابات وتحوز على سعة 12000 لتر مجزأ، مما يسمح بإنزال جوي وفقا للاحتياجات التشغيلية.



كما يمكنها التحليق على ارتفاع منخفض وبسرعة إبحار تزيد عن 500 كم/ساعة والتوقف في البحر خلال 14 ثانية، وفقا للورقة الفنية المقدمة من الحماية المدنية.