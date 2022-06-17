سلطنة عمان توجه جميع مساجدها لنصرة النبي (ص) في خطبة الجمعة

ويأتي ذلك بالتزامن مع إساءات اعضاء في الحزب الحاكم في الهند للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، والتي تسببت بموجة غضب عامة في العالم الإسلامي، وتسببت باستدعاء سفراء الهند بعدة دول.



ونشرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، مقتطفات من خطبة الجمعة المشار إليها تحت عنوان “إلا رسول الله”، وجاءت كالتالي:



“إلا رسول الله يا مودي”.. مفتي عُمان يدعو المسلمين لانتفاضة بعد التطاول على أم المؤمنين عائشة



ـ من عظيم مقام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عند ربه أن ناداه الله بالنبوة والرسالة، فقال “يا أيها النبي” وقال “يا أيها الارسول” ولم يكن ذلك لأحد من العالمين.



ـ إن من زين له سوء عمله الانتقاص من شأن رسول الله، كمن حقر الجبل وصغر البحر، وما حقر إلا نفسه ليصدق عليه قول الله “ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”.



ـ كان النبي الكريم يحزنه قول الباطل يه ويضيق صدره بما يقولون، وإن أتباعه إلى يوم الدين يحزنهم ما يحزنه صلى الله عليه وسلم، ويضيق صدرهم بما يضيق به صدر نبيهم، فكيف يلامون في غضبهم له ودفاعهم عنه.



ـ من دلائل محبة رسول الله عدم التوقف عن معرفة سيرته والبحث في مناقبه وشمائله، لتكون تلك الأخلاق مثالا لنا في أقوالنا وأفعالنا، وسلوكنا ومعاملاتنا.



ـ إن من أوجب الواجب علينا غرس حب رسول الله بأفعالنا قبل أقوالنا في أسرنا وأولادنا ومن حولنا، وليعلم المسلمون الذين يكونون في دراسة أو عمل أو خلطة بغير المسلمين أنهم سفراء رسول الله، فليحسنوا السفارة وليؤدوا الأمانة.



مفتي سلطنة عمان ونصرة النبي

ويشار إلى أنه كان من أوائل المتصدين لهذه الإساءة هو مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي.



إن الاجتراء الوقح البذيء من الناطق الرسمي باسم الحزب المتطرف الحاكم في الهند على رسول الإسلام ﷺ وعلى زوجه الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو حرب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أمر يستدعي أن يقوم المسلمون كلهم قومة واحدة





ويوم 4 يونيو الجاري، أصدر المفتي بيانا عاجلا عقب تلك التصريحات، شن فيه هجوما عنيفا على الحزب الحاكم بالهند، ودعا المسلمين للانتفاضة.



وبحسب البيان الذي رصدته (وطن) وقتها، فقد اعتبر المفتي العام للسلطنة، أن التطاول على أم المؤمنين عائشة هو بمثابة حرب على كل المسلمين في العالم.



وشدد الخليلي كذلك على أن ذلك “أمر يستدعي أن يقوم المسلمون كلهم قومة واحدة ليوقفوا هذا العدوان السافر على أمة الإسلام وعلى نبيها.”



وكانت تغريدة لـ “Naveen Kumar Jindal” المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند، أساء فيها للسيدة عائشة أم المؤمنين ـ اضطر لحذفها لاحقا ـ فجرت غضب المسلمين ودفعت دول عربية لاستدعاء سفير الهند لديها واتخاذ مواقف حاسمة.

