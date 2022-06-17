وزير الدفاع الايراني: يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بمشاركة دولها

وقال وزير الدفاع خلال زيارته لمحافظة هرمزكان لتفقد سير تنفيذ مشاريع القوة البحرية التابعة لوزارة الدفاع: إن من أولويات برامج الوزارة هو تعزيز القوة الدفاعية البرية والجوية وخاصة البحرية.



وصرح وزير الدفاع أن موقع إيران الجيوسياسي خاصة في منطقة الخليج الفارسي يحظى بأهمية استراتيجية، قائلا ان وزارة الدفاع ستعمل على تحديث وتجهيز القوة البحرية وفقا لاحتياجات القوات المسلحة ونظرا للتهديدات الإقليمية التي نواجهها.



وأضاف: رسالتنا الموجهة للمنطقة والعالم هي السلام والاستقرار، ونعتقد أن السلام والاستقرار في المنطقة يمكن أن يتحقق بمشاركة جميع دولها، معتبرا أن التواجد الأجنبي هو سبب انعدام الأمن فيها.



وحذر أشتياني من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم ولن تتردد في الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني ومقابلة التهديدات التي تواجهها.