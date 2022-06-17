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الجمعة 17 حزيران 2022 ساعة 12:41

حقوق الإنسان تؤكد دعمها لقرار التمديد لولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

حقوق الإنسان تؤكد دعمها لقرار التمديد لولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا
وجددت اللجنة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي بالفيسبوك، التأكيد على أن تشكيل بعثة تقصي الحقائق، كان خطوة ضرورية طال انتظارها لمعالجة ظاهرة الإفلات من العقاب في ليبيا، معربة في الوقت ذاته عن شعورها بالقلق إزاء تحديات ميزانية الأمم المتحدة، والصعوبات المتعلقة بجائحة كورونا، والتي قوضت قدرة بعثة تقصي الحقائق على الوفاء بولايتها.

كما أشارت اللجنة إلى أن تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق أمر بالغ الأهمية، لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الحالية في ليبيا، وذلك من خلال تعزيز المساءلة وإتاحة الفرصة للضحايا للإبلاغ عن معاناتهم والتصدي لمناخ الإفلات من العقاب المتفشي والسائد في ليبيا، داعية السلطات الليبية إلى التعاون الكامل مع البعثة حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتذليل جميع المصاعب أمام عمل البعثة الأممية ودعمها لإنجاح مهامها وأعمالها.
مصدر : وكالات
رقم : 999682
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