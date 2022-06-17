الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 حزيران 2022 ساعة 13:27

لأول مرة في أوروبا.. برلمان كتالونيا يعلن ’إسرائيل’ دولة فصل عنصري

لأول مرة في أوروبا.. برلمان كتالونيا يعلن ’إسرائيل’ دولة فصل عنصري
وأكد القرار الصادر، الخميس، عن لجنة العمل الخارجي والشفافية، أن النظام الذي تطبقه "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مخالف للقانون الدولي، ويعدّ جريمة فصل عنصري.

ودعا القرار حكومة كاتالونيا وحكومة مدريد إلى استخدام جميع الجهود الدبلوماسية، لإجبار السلطات "الإسرائيلية" على تنفيذ التوصيات الصادرة عن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

كما دعا إلى ضمان أن تكون حقوق الإنسان في قلب جميع الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف مع المؤسسات الإسرائيلية الرسمية، من خلال بذل العناية الواجبة المشددة لتجنب أي دعم لنظام الفصل العنصري.

وقد رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" بحرارة بهذا القرار، وعدّته قرارًا مبدئيًّا ضد نظام الاستعمار الإسرائيلي.

وقالت: إن "برلمان كاتالونيا أصبح أول برلمان في أوربا يعترف علنًا بأن نظام إسرائيل الذي تطبقه على الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، ويكافئ جريمة الفصل العنصري على النحو المحدد في روما".

وفي مارس/ آذار أكد المقرر الأممي الخاص المعني بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن سياسات حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" في الأراضي المحتلة ترقى إلى جريمة فصل عنصري.

وقال التقرير: إن حالة حقوق الإنسان لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرقي القدس وغزة اتسمت بتدهور كبير، مشيرا إلى أن حجم العنف الذي تستخدمه "إسرائيل" من أجل استمرار احتلالها يتزايد باستمرار ويؤثر في حياة الفلسطينيين.

وألقى التقرير الضوء على ازدياد ظاهرة عنف المستوطنين تجاه المدن والبلدات الفلسطينية بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلية، وسلبية حكومة تل أبيب تجاه مكافحة تلك الظاهرة، مما أدى إلى تعميق أجواء الخوف والإكراه في جميع أنحاء الضفة الغربية، وفق التقرير.
مصدر : وكالات
رقم : 999700
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تواصل إسعاف سوريا بالمشتقات النفطية
إيران تواصل إسعاف سوريا بالمشتقات النفطية
العمليات النفسية الإسرائيلية للهروب من انتقام إيران
العمليات النفسية الإسرائيلية للهروب من انتقام إيران
17 حزيران 2022
ما هي حقيقة مسلسل مواقف وزير الخارجية العراقي المعادية لإيران؟
ما هي حقيقة مسلسل مواقف وزير الخارجية العراقي المعادية لإيران؟
17 حزيران 2022
المبعوث الأممي يقدم مقترحاً لإعادة فتح الطرق في اليمن
المبعوث الأممي يقدم مقترحاً لإعادة فتح الطرق في اليمن
17 حزيران 2022
مسؤول ايراني يؤكد أن الحظر الأميركي لن يؤثر على بيع البتروكيماويات
مسؤول ايراني يؤكد أن الحظر الأميركي لن يؤثر على بيع البتروكيماويات
17 حزيران 2022
أميرعبداللهيان: أمريكا تريد أخذ امتيازات من طهران في المفاوضات
أميرعبداللهيان: أمريكا تريد أخذ امتيازات من طهران في المفاوضات
16 حزيران 2022
من "فاوتشي" و"شواب" إلى "هانتر بايدن" و"ناثان ولف"... تعرفوا على الشبكة المخيفة لتجار الأوبئة
من "فاوتشي" و"شواب" إلى "هانتر بايدن" و"ناثان ولف"... تعرفوا على الشبكة المخيفة لتجار الأوبئة
16 حزيران 2022
"إسرائيل" تقع في فخ تصريحاتها.. فضيحة من العيار الثقيل؟
"إسرائيل" تقع في فخ تصريحاتها.. فضيحة من العيار الثقيل؟
16 حزيران 2022
رد فعل العراقيين على الحركة المفاجئة لمقتدى الصدر
رد فعل العراقيين على الحركة المفاجئة لمقتدى الصدر
16 حزيران 2022
جريمة تطبيع المغرب إلى الواجهة.. الشعب يقول كلمته!
جريمة تطبيع المغرب إلى الواجهة.. الشعب يقول كلمته!
16 حزيران 2022
ما دور واشنطن الحقيقي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية مع العدو؟
ما دور واشنطن الحقيقي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية مع العدو؟
14 حزيران 2022
مودي يحاول استرضاء الدول الخليجية.. هل ينجح ؟
مودي يحاول استرضاء الدول الخليجية.. هل ينجح ؟
14 حزيران 2022
الصواريخ الدقيقة لحزب الله سلاح استراتيجي يرعب الاحتلال الإسرائيلي
الصواريخ الدقيقة لحزب الله سلاح استراتيجي يرعب الاحتلال الإسرائيلي
14 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران تواصل إسعاف سوريا بالمشتقات النفطية
المبعوث الأممي يقدم مقترحاً لإعادة فتح الطرق في اليمن
مودي يحاول استرضاء الدول الخليجية.. هل ينجح ؟
الصواريخ الدقيقة لحزب الله سلاح استراتيجي يرعب الاحتلال الإسرائيلي