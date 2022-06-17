الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 حزيران 2022 ساعة 17:06

سوريون يتظاهرون في تركيا بعد قطع الطعام والمياه عنهم

سوريون يتظاهرون في تركيا بعد قطع الطعام والمياه عنهم
وبحسب ناشطين، فإن الشرطة التركية تدخلت لفض التظاهرة التي قام بها شبان سوريون محتجزون داخل المخيم، الذي يضم نحو 1500 سوري، كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول على بطاقة الحماية المؤقتة، إلا أن السلطات التركية قررت احتجازهم في المخيم ريثما يتم النظر بطلباتهم.

الصحفي المقيم في “تركيا”، “أحمد كيتي“، قال إن الوضع في مخيمات “مرعش”، المزدحمة بالمحتجزين تعسفياً، سيء للغاية، لافتا أن مدة الاحتجاز ربما تصل لـ6 أشهر، وأضاف أن «المخيّم لم يسلم من تلك الأساليب التي يتم فيها ممارسة الضغوطات على المحتجزين داخله لإرغامهم على العودة القسرية أو ما يسمى العودة الطوعية».

وقالت وسائل إعلام محلية، إن السلطات التركية قطعت الإنترنت والمياه والطعام، عن السوريين المحتجزين داخل المخيم، بهدف إجبارهم على الرحيل لمناطق الشمال السوري، حيث تسيطر فصائل مدعومة من “تركيا”.

في السياق ذاته، نقل موقع تلفزيون “سوريا”، بيانا أصدره والي مدينة “مرعش” التركية، مساء الأربعاء، قال فيه، إنه مع بداية حزيران الجاري، تم فرض إجراءات جديدة بحق طلبات الحماية المؤقتة للسوريين، وبناء على ذلك تم نقلهم إلى مراكز مؤقتة.

وأضاف البيان: «بعض الاضطرابات اندلعت في التاسعة مساءً (من مساء الأربعاء) بين مجموعة من السوريين الذين تم نقلهم إلى مركز كهرمان مرعش للإيواء المؤقت، بعدها تدخلت وحدات حفظ النظام وفعلت ما يلزم، وتم إعادة الهدوء إلى المخيم، ولا وجود لمشكلات الآن».

يذكر أن السلطات التركية، بدأت بالتضييق على السوريين داخل أراضيها، بهدف إعادتهم إلى مناطق الشمال السوري.
رقم : 999741
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تواصل إسعاف سوريا بالمشتقات النفطية
إيران تواصل إسعاف سوريا بالمشتقات النفطية
العمليات النفسية الإسرائيلية للهروب من انتقام إيران
العمليات النفسية الإسرائيلية للهروب من انتقام إيران
17 حزيران 2022
ما هي حقيقة مسلسل مواقف وزير الخارجية العراقي المعادية لإيران؟
ما هي حقيقة مسلسل مواقف وزير الخارجية العراقي المعادية لإيران؟
17 حزيران 2022
المبعوث الأممي يقدم مقترحاً لإعادة فتح الطرق في اليمن
المبعوث الأممي يقدم مقترحاً لإعادة فتح الطرق في اليمن
17 حزيران 2022
مسؤول ايراني يؤكد أن الحظر الأميركي لن يؤثر على بيع البتروكيماويات
مسؤول ايراني يؤكد أن الحظر الأميركي لن يؤثر على بيع البتروكيماويات
17 حزيران 2022
أميرعبداللهيان: أمريكا تريد أخذ امتيازات من طهران في المفاوضات
أميرعبداللهيان: أمريكا تريد أخذ امتيازات من طهران في المفاوضات
16 حزيران 2022
من "فاوتشي" و"شواب" إلى "هانتر بايدن" و"ناثان ولف"... تعرفوا على الشبكة المخيفة لتجار الأوبئة
من "فاوتشي" و"شواب" إلى "هانتر بايدن" و"ناثان ولف"... تعرفوا على الشبكة المخيفة لتجار الأوبئة
16 حزيران 2022
"إسرائيل" تقع في فخ تصريحاتها.. فضيحة من العيار الثقيل؟
"إسرائيل" تقع في فخ تصريحاتها.. فضيحة من العيار الثقيل؟
16 حزيران 2022
رد فعل العراقيين على الحركة المفاجئة لمقتدى الصدر
رد فعل العراقيين على الحركة المفاجئة لمقتدى الصدر
16 حزيران 2022
جريمة تطبيع المغرب إلى الواجهة.. الشعب يقول كلمته!
جريمة تطبيع المغرب إلى الواجهة.. الشعب يقول كلمته!
16 حزيران 2022
ما دور واشنطن الحقيقي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية مع العدو؟
ما دور واشنطن الحقيقي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية مع العدو؟
14 حزيران 2022
مودي يحاول استرضاء الدول الخليجية.. هل ينجح ؟
مودي يحاول استرضاء الدول الخليجية.. هل ينجح ؟
14 حزيران 2022
الصواريخ الدقيقة لحزب الله سلاح استراتيجي يرعب الاحتلال الإسرائيلي
الصواريخ الدقيقة لحزب الله سلاح استراتيجي يرعب الاحتلال الإسرائيلي
14 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران تواصل إسعاف سوريا بالمشتقات النفطية
المبعوث الأممي يقدم مقترحاً لإعادة فتح الطرق في اليمن
مودي يحاول استرضاء الدول الخليجية.. هل ينجح ؟
الصواريخ الدقيقة لحزب الله سلاح استراتيجي يرعب الاحتلال الإسرائيلي